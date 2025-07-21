童子賢：改變花蓮的時候到了 支持罷免傅崐萁

和碩董事長童子賢公開表示支持罷免花蓮立委傅崐萁，強調不排除在投票之前親自站台聲援罷免行動。（資料照）

2025/07/21 17:21

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日公開表示支持罷免國民黨立委傅崐萁，強調不排除在投票之前親自站台聲援罷免行動，展現企業家對台灣民主品質的深度關懷，他說，「改變花蓮的時候到了」，這不是政黨對抗，而是花蓮人民自覺的展現。

針對花蓮罷免行動，童子賢表示，自己身為花蓮子弟，向來關心家鄉發展，「言所當言，為所當為」，回顧傅崐萁家族在當地盤踞23年，其所屬勢力掌控資源、壟斷權力，讓不少有志於公共事務的人被排除在外。童說，參與罷免不是為了把誰趕下台，而是花蓮值得一個正常的政治環境。

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童子賢強調，花蓮罷免行動是地方民意的自然流動，並不是一人、一黨能夠恣意操作，更因如此，才顯得民意格外可貴。此次必須本著良知發聲，即使政治光譜偏藍的朋友無法諒解，「我仍會堅持立場，這關乎台灣政壇的清濁，不容含糊」，事實上，除了中間選民，也有更多來自淺藍地帶的朋友，正在以行動支持這場由下而上的改革運動。

談到傅崐萁與其妻長期掌握地方政權，童子賢批評，「一個家族輪流坐莊、利用假離婚安排政治繼承，已經讓花蓮政治庸俗化、家族化，甚至私有化」，若放任此局面延續，未來傅崐萁回鍋選縣長後，勢將再壟斷8年，「全世界還有這樣的民主政體嗎？恐怕只有金正恩家族能與之比擬」。

童子賢指出，花蓮長期發展停滯，青年出走、資源失衡，政治早已淪為私人工具，這些現象與傅氏長年壟斷密不可分。他呼籲民眾勇敢表達，讓不同聲音能在花蓮重新出現，「民主政治的核心是多元，而不是單聲道」。

和碩董事長童子賢公開表示支持罷免花蓮立委傅崐萁，強調不排除在投票之前親自站台聲援罷免行動。（資料照）

和碩董事長童子賢公開表示支持罷免花蓮立委傅崐萁，強調不排除在投票之前親自站台聲援罷免行動。（資料照）

和碩董事長童子賢公開表示支持罷免花蓮立委傅崐萁，強調不排除在投票之前親自站台聲援罷免行動。（資料照）

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