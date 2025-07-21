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    政院批32％關稅謠言非常不可取！趙少康：為何不敢告訴國人是幾％？

    前中廣董事長趙少康。（圖由趙少康提供）

    前中廣董事長趙少康。（圖由趙少康提供）

    2025/07/21 17:13

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，前中廣董事長趙少康卻爆料說：「我得到的消息就是32%」。行政院今日強調，台灣迄今並未收到美國通知，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。對此，趙少康下午表示，如果行政院認為32%關稅是錯的，那為什麼不敢告訴國人到底是幾%？今天經濟學人說半導體關稅可能會高到200%，為什麼行政院也不回應？

    有關網路及在野黨謠傳台灣已經收到美國對等關稅信函，並予以掩蓋一事。行政院發言人李慧芝表示，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美之間本週也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

    趙少康說，對於他的質疑，行政院發言人只用「謠言」、「非常不可取」等政治語言回應，還是不願意具體回答他的質疑，甚至連國民黨立委張嘉郡在立法院的公開質詢，財經部門也未給予正面回應，逃避現實、故意拖延的意圖明顯。

    趙少康指出，對於台美關稅諮商進度，政府最早曾經喜孜孜的高調宣布，台灣排在美國優先談判的前4國，為什麼日本、韓國的稅率都定了，台灣還是沒消息？民進黨為什麼要拖過7月26日？台灣到底讓了什麼？為什麼不讓民間團體、農民做政府談判後盾？

    趙少康認為，國際間貿易條件的談判諮商，一向都是give and take的角力，國內利益團體表達的意見甚至抗爭，總能當第一線談判代表的「底氣」。但是這次台美諮商，政府保密到家，一則無法讓被犧牲的產業可以先做準備，也白白放棄「談判底氣」，如何替台灣爭取最佳條件？

    趙少康批評，不只談判過程黑箱，賴清德團結台灣五講的主題是「外交」，也從原本全程直播改為閉門不公開。他說，新台幣匯率急升14%已經侵蝕很多出口商的利潤，讓台灣中小企業面臨無薪假甚至裁員減薪，請政府公開透明，盡速公開談判進度，才是對國人負責任的處理方式。

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