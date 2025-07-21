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    蛋洗綠營民進黨看板遭疑自導自演 賴瑞隆：攻擊受害者非常惡劣

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    2025/07/21 17:11

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨昨號召支持者在民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後民進黨中央黨部遭2名男子闖入丟雞蛋砸招牌。對於網路上傳出民進黨「自導自演」，甚至給予門禁卡一事，民進黨立委賴瑞隆表示，因為裡面有許多商業辦公室，從1樓上到10樓是沒有門禁的，再往內才有。他也批評，特定人犯了錯，不僅不去面對、檢討自己的錯誤，反倒去攻擊受害者，這是非常惡劣的。

    賴瑞隆指出，針對蛋洗民進黨看板事件，有網友質疑是民進黨自導自演，但事實上，從中央黨部1樓要上到10樓，因為裡面有許多商業辦公室，它是沒有門禁的，而且如果把蛋藏起來，根本不會有人發現，要到10樓再往內才有門禁的問題，所以用自導自演來模糊這樣的攻擊，「我認為是做賊心虛啦。」

    賴瑞隆說，當天民眾黨在民進黨中央黨部周邊發動集會遊行，甚至於民眾黨立委林國成還辱罵總統賴清德三字經，很多人在煽動情緒，所以合理懷疑有人被煽動後從樓下集會遊行的位置上樓，從種種跡象來看，最有可能做出這樣行為的人，就是民眾黨的支持者，卻把它營造成民進黨自導自演，這是非常惡劣的。

    賴瑞隆表示，這兩天有特定網軍刻意去帶風向，顯然就是他們擔憂這樣的行為會影響到整個罷免案，怕替罷免案添柴火。民眾黨能夠到民進黨中央黨部前集會遊行，這就是民主可貴之處，結果「小草」不去檢討過於激動的支持者，還反過來說是民進黨自導自演，這是非常惡劣的。「欲加之罪，何患無辭。」

    賴瑞隆說，在這種情況下，民眾黨不先冷靜下來等待事實真相，卻在第一時間就急著抹黑、攻擊，想要透過網軍洗白，顯然是擔心造成罷免的負面效應，想把責任推到民進黨身上。隨著事實真相逐漸浮現，這些陰謀都不會成功的。藍白若繼續這種態度，只會讓人民更堅定本週六出來罷免的決心。

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