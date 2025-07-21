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    徐巧芯酸黑熊學院不去救災 曹興誠回擊：壞透了一定要罷掉

    反共護台志工聯盟董事長曹興誠回擊，黑熊學院幫助台灣人民提升防衛韌性、守護鄰里，並不是救災單位，國民黨每天污衊他、沈伯洋等善良公民，立委徐巧芯拿納稅錢卻汙辱納稅人，實在壞透了，一定要罷免。（記者陳奕劭攝）

    反共護台志工聯盟董事長曹興誠回擊，黑熊學院幫助台灣人民提升防衛韌性、守護鄰里，並不是救災單位，國民黨每天污衊他、沈伯洋等善良公民，立委徐巧芯拿納稅錢卻汙辱納稅人，實在壞透了，一定要罷免。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/21 17:09

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免倒數5天，選戰日漸白熱化，藍營近日將矛頭指向黑熊學院，批評颱風來臨時，未見黑熊學院救災身影。反共護台志工聯盟董事長曹興誠回擊，黑熊學院幫助台灣人民提升防衛韌性、守護鄰里，並不是救災單位，國民黨每天污衊他、沈伯洋等善良公民，立委徐巧芯拿納稅錢卻汙辱納稅人，實在壞透了，一定要罷免。

    徐巧芯今天批評，罷免領銜人曹興誠號稱重視全民防衛，救災時卻不見黑熊學院身影，如果真的有人就應該去救災，不應該搞大罷免。

    對此，曹興誠表示，黑熊學院是讓大家面對戰爭時，讓民眾懂得保護自己與家人、照顧鄰里，增加防衛韌性的學院，並不是救災單位，卻被國民黨整天污衊是民兵。

    曹興誠指出，國民黨每天污衊他、沈伯洋等人，他們是善良公民，對國家有貢獻，獲得很多榮譽的，國民黨民意代表拿了納稅錢，竟然整天侮辱納稅人，這些人非常不可救藥，徐巧芯壞透了，請大家一定要將她罷掉，這樣的民代不該留在台灣國會。

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