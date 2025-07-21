為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    小草蛋洗民進黨部說詞反覆 呱吉怒批：我真他老師的傻眼

    呱吉邱威傑。（資料照）

    呱吉邱威傑。（資料照）

    2025/07/21 19:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨在民進黨中央黨部外舉辦反罷集會，有兩名小草潛入民進黨中央黨部內丟雞蛋，並親自錄下影片，掀起熱議。對此，前台北市議員、網紅呱吉表示，「我真沒見過砸了雞蛋就說別人內神通外鬼、自導自演，被拆穿了就說不要司法追殺」，直呼，「我真他老師的傻眼」。

    呱吉在臉書表示，雖然他不鼓勵任何不文明行為，但是砸雞蛋在台灣解嚴後的陳抗史上，真的不算什麼大事。勞團環團各種公民團體，國內國外，或甚至民進黨人自己都有砸過雞蛋，家人們懂街頭運動的含蛋量有多高嗎？

    他舉例，2017年勞團抗議勞基法修惡，就砸過一次雞蛋。「可惜我不能代表民進黨，我也不是民進黨黨員，不然我是覺得不用那麼生氣。生氣了就得面對自己過去也砸過很多雞蛋的歷史，也是有點歹勢。」

    呱吉怒批，但是過去幾十年，我真沒見過砸了雞蛋就說別人內神通外鬼、自導自演，被拆穿了就說不要司法追殺，我真他老師的傻眼。「以前陳抗被警察帶到山上去丟包的都沒這麼孬。既然會說人家自導自演，就表示自己心虛承認砸蛋是壞份子壞行為，但知道真是自己人幹的卻又不敢承擔責任」，並稱，「陳抗就是會破壞一點規矩，破壞完了之後從容就義，這不是江湖規矩嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播