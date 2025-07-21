小草蛋洗民進黨部說詞反覆 呱吉怒批：我真他老師的傻眼

呱吉邱威傑。（資料照）

2025/07/21 19:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨在民進黨中央黨部外舉辦反罷集會，有兩名小草潛入民進黨中央黨部內丟雞蛋，並親自錄下影片，掀起熱議。對此，前台北市議員、網紅呱吉表示，「我真沒見過砸了雞蛋就說別人內神通外鬼、自導自演，被拆穿了就說不要司法追殺」，直呼，「我真他老師的傻眼」。

呱吉在臉書表示，雖然他不鼓勵任何不文明行為，但是砸雞蛋在台灣解嚴後的陳抗史上，真的不算什麼大事。勞團環團各種公民團體，國內國外，或甚至民進黨人自己都有砸過雞蛋，家人們懂街頭運動的含蛋量有多高嗎？

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他舉例，2017年勞團抗議勞基法修惡，就砸過一次雞蛋。「可惜我不能代表民進黨，我也不是民進黨黨員，不然我是覺得不用那麼生氣。生氣了就得面對自己過去也砸過很多雞蛋的歷史，也是有點歹勢。」

呱吉怒批，但是過去幾十年，我真沒見過砸了雞蛋就說別人內神通外鬼、自導自演，被拆穿了就說不要司法追殺，我真他老師的傻眼。「以前陳抗被警察帶到山上去丟包的都沒這麼孬。既然會說人家自導自演，就表示自己心虛承認砸蛋是壞份子壞行為，但知道真是自己人幹的卻又不敢承擔責任」，並稱，「陳抗就是會破壞一點規矩，破壞完了之後從容就義，這不是江湖規矩嗎？」

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