被打臉仍堅持關稅32％ 趙少康稱大罷免成功將被美國「木馬屠城」...

趙少康搶先美國與賴政府爆料稱川普將對台課徵32％，隨即被打臉造謠。（資料照）

2025/07/21 17:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布的新一輪關稅政策預計將於8月1日正式生效，但目前尚未公布台灣適用的稅率，不料國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康在大罷免首批投票前夕爆料稱美國確定要對台徵收32％關稅，企圖影響選情，隨即遭打臉是謠言。但趙少康今（21日）下午在臉書發文反罷時，繼續堅持32％這個數字，還稱賴政府到現在都還不公布就是因為想拖過726，避免衝擊「大惡罷」。

趙少康今天上午陪藍委徐巧芯車掃前受訪，爆料稱他得到的消息指出，川普政府就是要對台灣課徵32％的對等關稅，總之不會太少，賴政府想要爭取10％絕對不可能。其發言曝光後引發外界討論，但我國知情官員馬上跳出來駁斥，政府目前仍未收到美方通知，在此之前全都是亂七八糟的謠言；行政院也強調，台灣迄今還沒收到相關通知，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

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針對有國際律師事務所彙整各國關稅稅率表，其中台灣欄位的稅率顯示為32%，政院發言人李慧芝表示，該稅率是美方於今年4月2日所公布的對等關稅稅率，而非近期有再次公布的新稅率，台美雙方仍在持續磋商中，因此這個稅率也並非談判結果。而且不只台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，目前台美雙方持續就對等關稅等經貿議題協商溝通，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。

而趙少康今下午在臉書發文，堅持其論調，稱「美國關稅大限8/1到期，台灣到底談得怎麼樣，到現在都沒跟國人報告，為的就是要拖過7/26投票日，怕影響大惡罷投票結果。根據Reedsmith律師事務所的「川普關稅追蹤器」預告，台灣將面臨川普32%的高關稅，半導體部分則還沒有確定，美國預計8/1公布，但會追溯從7/7生效。如果32%關稅是錯的，那就請賴清德告訴我們到底是多少？為什麼要拖過7/26的大惡罷？」

他接著批：「半個台積電要送人了，頁岩油買了，還要參與阿拉斯加天然氣投資，台灣到底換到什麼？32%的關稅高於我們的競爭對手日本、韓國，如果再加上這段期間新台幣匯率急升14%，對產業影響更巨大。以民進黨愛擺拍、報喜不報憂的行事作風，如果關稅談得不錯，早就大鳴大放、大張旗鼓到處宣傳了，現在只因為怕大惡罷失敗，所以保密到家，不敢透露，連讓產業應變的心理準備都不給。」

趙少康聲稱，如果大罷免成功，那麼台灣將會被「木馬屠城」，「失去監督制衡力量，到時候美國基改食品、萊豬、豬腰、都將大舉叩關，農產品關稅也會失守。為了我們自己的健康、國家經濟與產業，絕對不能讓民進黨胡作非為，726請大家不論晴雨，一定要去投不同意。」

網友紛紛湧入其貼文下方怒斥，「得到消息32%……如果不是你要不要閉嘴，從此退出台灣政治圈？原來賴清德可以阻止川普不要公布，你要不要看你自己在說什麼？」、「造謠仔的方法都是用聽說」、「大罷免沒成，台灣才會被你們這些人引狼入室、木馬屠城！」、「支持罷惡！」、「根本還沒公佈，人家只是追蹤而已，是在蠢什麼？」、「又在造謠，如果關稅不是你公佈的那數字要不要整個中廣直接關台啊！」、「真的還好你們沒當選，還好不是派你們去談判，以你們五漢廢言的談判能力，加上亂造謠亂放話關稅結果，絕對是台灣的災難」、「木馬屠城已是現在進行式，只有大罷免才能遏止！」

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