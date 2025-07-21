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    首頁　>　政治

    蛋洗民進黨小草曾是民眾黨林口黨部副主任 蘇巧慧批：示範缺乏民主素養

    小草蛋洗民進黨黨部，立法委員蘇巧慧批評，藍白不只破壞憲政體制，更缺乏民主素養，懇請大家站出來，下架不適任立委。（記者陳奕劭攝）

    小草蛋洗民進黨黨部，立法委員蘇巧慧批評，藍白不只破壞憲政體制，更缺乏民主素養，懇請大家站出來，下架不適任立委。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/21 16:42

    〔記者陳奕劭／新北報導〕民眾黨昨天（20日）在民進黨中央黨部外舉辦反罷免集會，其中兩名小草潛入民進黨中央黨部丟雞蛋、錄影片，遭警方帶回，其中丟雞蛋的男子竟是去年上任的民眾黨林口黨部副主任（已卸任）。立法委員蘇巧慧回應，藍白不只破壞憲政體制，更缺乏民主素養，懇請大家站出來，下架不適任立委。

    蘇巧慧表示，藍白兩黨立委正在示範如何破壞憲政體制，所以才有越來越多民眾站出來，要求他們在任期未滿前，先讓這些立委退出國會。如今這些立委更加示範缺乏民主素養，不僅在立法院口出穢言、做出不雅動作，甚至在公開造勢場合中，公開辱罵現任總統。面對致力推動民主的公民團體，他們使用「垃圾」、「邊緣人」等侮辱字眼，最難聽的字眼都出來，毫不掩飾地散播仇恨言論。她想這樣子國會議員真的不適合繼續留在立法院，懇請大家726站出來，將這些不適任委員趕出立法院。

    面對國民黨立委的攻擊，民團代表回應說，這是藍委的言論自由，他們推動大罷免正是要捍衛自由，他們不只會遵守程序正義，更呼籲大家扭轉情勢，讓社會更加優質化。

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