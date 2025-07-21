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    張斯綱爆李進勇搭公務車買便當 中選會：順路買晚餐未違規

    中選會主委李進勇。（資料照）

    中選會主委李進勇。（資料照）

    2025/07/21 16:33

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨台北市議員張斯綱今天貼出照片質疑，中選會主委李進勇是在忙力挺大罷免嗎，竟派公務車幫自己買晚餐。中選會解釋，李進勇當天於下班途中順路買晚餐，未違反規定使用機關首長專用座車。

    張斯綱在臉書發文指出，最近李進勇在忙什麼，忙「力挺大罷免」還是忙「選務不中立」？也難怪會忙到可能需要派公務車幫自己買晚餐。車號BAJ-1310，中選會首長專車，堂堂公務用車，直接開到吉林路新疆私房菜餐廳外臨停、拿餐、上車，一氣呵成，請問這是叫隨扈搭公務車幫忙跑行程，還是跑腿當Ubereats。

    張斯綱續指，根據廉政署的《公務車輛使用管理廉政指引》，明列第5點「濫用個人領用保管之公務車上下班通勤、接送家人、購物、與友人餐敘或參加馬拉松路跑等私人活動」。李進勇身為中選會主委，難道看不懂規定？還是覺得「公務」兩字，只要你說是，就是？自己正式向廉政署檢舉，就等李被約談解釋，這一餐花了多少納稅人信任。

    對此，中選會回應，所詢非屬選務部分，以不予評論為原則，合先敘明；至李主委當日於下班途中順路買晚餐，並未違反規定使用機關首長專用座車。

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