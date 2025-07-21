陳智菡嗆徐重仁「對民主見解狹隘」 網傻眼灌爆：妳什麼咖？

陳智菡批評徐重仁表態挺大罷免被灌爆。（資料照）

2025/07/21 16:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前全聯實業總裁徐重仁昨天（20日）深夜在社群公開表態力挺大罷免，給商政界投下一顆震撼彈，沒想到民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（21日）竟然跳出來指責、批評徐重仁「見解狹隘」、「沒有長進」，讓大批網友看了相當傻眼，灌爆其貼文。

徐重仁20日罕見在臉書發文分享自己對於當前台灣政局的看法，直批藍白不以國家利益為依歸，不顧程序正義強推與民意背離的法案、癱瘓政府施政，更令人擔憂的是在野部分勢力的親中立場，他呼籲大家7月26日站出來投下同意罷免票，一同「守住台灣民主的最後防線」。

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沒有想到陳智菡今天竟然PO文批徐重仁：「您對民主的見解竟是如此狹隘、對『監督制衡』定義有著嚴重的誤解偏差，您不了解『程序正義』為何物，還以為『社會共識』是由當權者所定義。您的菁英思維仍停留在您為自己失言道歉的那個時代，您享受著商業巨擘的豐沛資源，絲毫看不見年輕世代與底層人民的苦難。」

陳智菡接著細數民進黨的種種不是，還宣稱在野黨到目前為止所推行的法案都是「基於民意」，「身為一個在台灣長期經營的知名企業家，您對於時局的憂心非常合理，只是可惜了，身為一個應該有宏觀格局的企業家，您根本完全搞錯了方向，民主體制的長治久安，需要靠執政黨與在野黨的共同努力、尊重現有的民主體制、服從選舉的結果，而非選輸就翻桌。」

陳智菡的貼文一曝光，隨即遭大批網友灌爆，「你以為你是什麼咖？」、「請問妳是哪根蔥？」、「連地圖捷運淡水信義線都不會看的人，在這說啥大話？」、「你們過的哪個立法案是有程序正義的」、「妳要確定你們藍白真的是在監督不是亂台耶？」、「配合共產黨的政黨台灣不需要」、「看來真的急了，一位已經退出商界第一線快十年的人也能讓你們破防成這樣」、「妳是哪來的勇氣覺得自己有資格對徐重仁說教？」、「徐重仁已經是一介平民，怎麼表態，關妳屁事啊！」、「黨帳都算不好了，還有臉說別人，真的瘋的可以！ 」

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