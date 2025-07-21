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    馬文君反罷免廣告物違規懸掛 南投縣府執法進度受質疑

    以鷹架搭設的馬文君反罷看板，設在草屯鎮成功路、敦和路口，紅綠燈下就是安全島缺口，罷團指違規設置。（記者陳鳳麗攝）

    以鷹架搭設的馬文君反罷看板，設在草屯鎮成功路、敦和路口，紅綠燈下就是安全島缺口，罷團指違規設置。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/21 16:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委馬文君罷免案8月23日投票，其反罷免看板、布條已在多鄉鎮豎立、張貼懸掛，「All罷馬」罷免馬文君志工團指出，已有民眾陸續向南投縣府檢舉，卻不見有拆除動作，主管懸掛或張貼廣告物的環保局，以及主管大型廣告看板的建設處均強調，接獲檢舉須先由公所查報給縣府，確定違規才拆除。

    「All罷馬」罷免馬文君志工團今天開記者會，罷團領銜人曾郁凱指出，從6月底開始就有民眾向南投縣府環保局等單位檢舉，馬文君競選團隊從6月份就陸續在縣政府公告欄、公車站牌、埔里鎮仁愛圓環等多處張貼或懸掛、豎立未經審核的選舉廣告物，已明顯違反《南投縣競選廣告物使用管理規則》第6條「圓環、道路安全島、公車站牌等地不得設置任何競選廣告物」之規定，但縣府至今都沒有拆除的動作，希望縣府能依規拆除。

    被指違規張貼、懸掛、豎立反罷免廣告物，立委馬文君團隊表示「不予回應」。

    南投縣環保局表示，環保局主管的是懸掛或張貼的廣告物，若有違規依張貼或懸掛的檢舉，該局會函文鄉鎮市公所，由公所進行查報，環保局再就查報進行查勘後拆除，至於開罰則須當場發現懸掛或張貼行為人。

    主管設置廣告看板的縣府建設處則說，違規設置在公地的看板，仍須由公所查報，再由該處拆除；至於設在私有地上的看板則看有無申請，若沒有申請則必須先申請。目前還未接獲民眾相關檢舉。

    懸掛在埔里仁愛圓環的大型馬文君反罷免廣告物，被罷團指是違規競選廣告物，早就有民眾向縣府檢舉。（All罷馬志工團提供）

    懸掛在埔里仁愛圓環的大型馬文君反罷免廣告物，被罷團指是違規競選廣告物，早就有民眾向縣府檢舉。（All罷馬志工團提供）

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