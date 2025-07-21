蕭美琴談訪捷克遭中國跟監事件 台灣需與國際夥伴合作確保免受恐嚇

蕭美琴18日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，被媒體問到去年在捷克遭遇恐嚇事件發言。（圖擷取自總統府官網）

2025/07/21 16:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克時遭中國密謀碰撞恐嚇。蕭美琴上週五提及此事，並指出近年來很多國家開始注意到中國正在將影響力與壓力向外擴張，不僅針對台灣，台灣需要與國際夥伴持續合作，確保在秉持法治與基本人權的國家以及任何地方，都能免受不必要的威脅與恐嚇。

總統府今天（21日）發布新聞稿指出，蕭美琴18日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，除了分享台灣在全球動盪局勢中的政府治理與各項優先政策，也回應媒體針對國安議題、兩岸關係、台美關係、國防、外交、全社會韌性、供應鏈安全等議題的提問。

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有媒體問到去年在捷克遭遇恐嚇事件，蕭美琴表示，去年前往捷克是一趟非常愉快的旅程，有機會直接和許多理念相近的朋友與夥伴互動，此趟旅程相當成功，同時，也相當感謝在過去幾年中，許多捷克朋友不僅發聲支持台灣，也透過行動展現友誼；非常感謝捷克政府對訪問行程安全的支持，讓她感到非常安心。

蕭美琴指出，近年來很多國家也開始注意到中國正在將影響力與壓力向外擴張，不僅針對台灣，也針對其他中國異議人士與人權倡議者，世界各地已發生多起跨國鎮壓事件，也受到越來越多關注。

蕭美琴認為，這是台灣需要與國際夥伴持續合作的議題，確保在秉持法治與基本人權的國家以及任何地方，都能免受這類不必要的威脅與恐嚇。

蕭美琴進一步表示，她從政已有30多年，多年來曾面對各種程度的壓力、威脅與恐嚇，包括兩次遭到制裁，但不會因此被威嚇到，不會因此停止發聲或代表台灣人民發聲，也會繼續積極參與國際社會。

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