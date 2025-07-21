誤解美議員提案刪軍援藍白粉嗨翻 真相曝光吸數十萬人「朝聖」！

近日有藍白粉在網上PO出有美國議員提案刪對台軍援的相關新聞企圖帶風向、嘲諷賴政府，可網友看過完整報導後反過來吐槽原PO。（圖翻攝自Threads）

2025/07/21 21:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國有眾議員提案刪除軍援台灣的經費，最後被壓倒性否決，沒想到卻有藍白粉不知是刻意忽略該法案遭跨黨派多數議員反對的事實，還是根本沒有理解清楚，在社群PO出相關報導，嗨酸賴清德政府都已經幾乎把「護國神山」台積電奉送給美國，結果得到的卻是被刪軍援。該貼文曝光後，引來數千人吐槽「白癡恐怖」！

美國聯邦眾議院本月19日通過2026財政年度國防撥款法案，其中包括5億美元（約新台幣147億）將用於台灣安全合作倡議，法案闡明該筆資金可供美國國防部長在國務卿同意下使用，向台灣提供援助，包括新採購的防禦物資及服務，以及軍事教育與訓練。

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另外，當天院會上，共和黨籍極右派議員葛林（Marjorie Greene）提出刪除對台灣、烏克蘭和以色列共16億美元（約新台幣470億）軍事援助的修正案，不過最終僅拿到6票贊成，421票反對，提案壓倒性被否決。白宮還敦促國會將對台援助提高到10億美元（約新台幣294億），強調台灣安全對區域穩定的重要性。

沒想到昨天（20日）卻有藍白粉斷章取義，PO出國內某媒體下標「美刪除對台軍援修正案 遭壓倒性否決」的報導截圖，貼上「美國不幫了」5個大字，並以充滿幸災樂禍的語氣說「台積電送過去了，然後……」。

該名藍白粉貼文曝光後吸引70多萬人「朝聖」，數千名網友湧入吐槽，當中也包括前立委賴品妤、網紅八炯、反紫光奇遊團成員許美華、現任立委林俊憲等人，「沒有要冒犯的意思，禮貌請問您最高學歷是胎教嗎？」、「刪除軍援台灣，被壓倒性否決，你哪句話看不懂？」、「有人看不懂雙重否決，還出來公開展示自己的愚蠢，到底哪來的勇氣？」、「建議可請chatgpt為您解釋『雙重否定』」、「否決掉『刪除對台灣軍援修正案』，你看得懂意思嗎？智商太高了是不是？」」、「你的國文老師真的會哭」、「你要造謠後面的字也擋起來，亮給大家看還敢造謠，是當大家跟你一樣沒念書嗎」、「白色恐怖我是沒有經歷過，但我很確定現在正親歷白癡恐怖」、「我居然跟你票票等值，真他X不爽」。

其他網友慨歎，「只是好奇，先不說這是假消息好了，為什麼美國不幫台灣，你或跟你同類的人那麼開心？」、「唉……難怪有人說在台灣讀書犯法」、「如果被刪軍援的事是真的，我也不懂這有什麼好高興的，整天唱衰台灣的這些人心態到底是怎樣？」、「真替台灣有這群人感到悲哀」、「雖然你可能看不懂，但我對跟你一樣同為台灣公民的自己感到傷心」、「難怪藍白都法盲，原來是因為都是文盲，看不懂法條才法盲」、「爛泥扶不上牆就是形容你這一款的」。

近日有藍白粉在網上PO出有美國議員提案刪對台軍援的相關新聞企圖帶風向、嘲諷賴政府，可網友看過完整報導後反過來吐槽原PO，貼文還釣出賴品妤、八炯、林俊憲等人留言。（圖翻攝自Threads）

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