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    民進黨新北大車掃最後衝刺 曹興誠：這些立委一定要拔掉

    反共護台志工聯盟董事長曹興誠加入車掃，助陣新北罷團。（記者陳奕劭攝）

    反共護台志工聯盟董事長曹興誠加入車掃，助陣新北罷團。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/21 16:27

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免倒數5天，民進黨舉辦出席「新北來罷！車隊出發！」記者會，反共護台志工聯盟董事長曹興誠、新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、新北市議會民進黨團、新北各區公民團體出席，倒數5天在新北市全區大車掃，為選情衝刺。

    大罷免倒數5天，新北市選情日漸白熱化，新北市民進黨部、民進黨籍民代、反共護台志工聯盟齊聚新北市中和區，齊喊「大罷免大成功」，一同為選情衝刺。

    曹興誠表示，藍委結合共產黨，破壞台灣程序正義。台灣人連排隊都有秩序，但在立法院嚴謹的程序卻被破壞，國民黨拿到很多法案直接表決，導致社會爭議混亂，每次立法完全沒有公信力，讓充滿良善的台灣變得一團混亂，而這正是國共兩黨陰謀。而國民黨立委相當危險，立委徐巧芯等人謾罵，鼓動選民污辱民團，這些立委一定要拔掉。

    蘇巧慧指出，大罷免真正由公民團體與台灣人民發起，希望國會恢復秩序，真正實現反共的運動，民進黨黨公職也全力配合，拜託大家7月26日票投同意，這5天時間新北幅員遼闊，透過車隊行經市區，也到偏鄉每一個角落，務必催出每張同票，民進黨會成為公民團體最有力的後盾。

    新北市議會民進黨團總召廖宜琨說，所有議員都站出來，要罷免親中舔共的立委，讓台灣恢復秩序，現在情況不容樂觀，每一個人都一定要出門投票，務必新北6區全罷，大罷免一定要大成功。

    反共護台志工聯盟董事長曹興誠、新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、新北市議會民進黨團、新北各區公民團體出席記者會，啟動最後5天車掃。（記者陳奕劭攝）

    反共護台志工聯盟董事長曹興誠、新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、新北市議會民進黨團、新北各區公民團體出席記者會，啟動最後5天車掃。（記者陳奕劭攝）

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