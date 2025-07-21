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    林淑芬曾罵黃國昌「臭俗辣」 吳怡萱：民進黨要不要開除？

    民眾黨立委林國成昨在反罷免集會上以「X你娘」等髒話辱罵賴清德總統，民進黨今要求民眾黨主席黃國昌開除林國成黨籍。民眾黨發言人吳怡萱受訪說，立委林淑芬曾罵黃國昌「臭俗辣」，民進黨要不要開除黨籍？（記者林哲遠攝）

    民眾黨立委林國成昨在反罷免集會上以「X你娘」等髒話辱罵賴清德總統，民進黨今要求民眾黨主席黃國昌開除林國成黨籍。民眾黨發言人吳怡萱受訪說，立委林淑芬曾罵黃國昌「臭俗辣」，民進黨要不要開除黨籍？（記者林哲遠攝）

    2025/07/21 15:58

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委林國成昨在反罷免集會上以「X你娘」等髒話辱罵賴清德總統，民進黨今開記者會，要求民眾黨主席黃國昌開除林國成黨籍。對此，民眾黨發言人吳怡萱今受訪列舉，民進黨立委林淑芬曾罵黃國昌「臭俗辣」，王義川也在造勢場要支持者喊「黃國昌臭俗辣」，反問民進黨要不要開除他們黨籍？

    吳怡萱指出，如果民進黨昨天沒有看到林國成的道歉，今天林國成也有跟國人致歉，若這樣要開除黨籍，請問林淑芬在國會殿堂上公然指著黃國昌罵「臭俗辣」，要不要開除黨籍，王義川在造勢場要求支持者喊「黃國昌臭俗辣」，要不要開除黨籍？

    吳說，上週民進黨立委沈發惠對著黃國昌罵三字經，請問沈發惠要被開除黨籍嗎？綠委在國會撕毀民眾黨海報要不要開除黨籍，她怕一開除，民進黨沒立委了。

    「按照同樣標準，民進黨要不要捫心自問！」吳怡萱表示，是誰公然在集會場合，擺設黃國昌主席靈堂說要槍斃的？民進黨要不要回應？

    吳怡萱又說，過去賴總統說「人非聖賢、孰能無過，當事人已經道歉了，社會應該包容接納，政治人物不該見獵心喜。」這是他在2010年幫政論節目主持人鄭弘儀痛罵馬英九總統「龜兒子」、「ＸＸ娘」緩頰的說詞。

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