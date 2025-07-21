領銜人揭罷萬4大理由 萬美玲未到強調「不願社會更加撕裂」

桃園市第4選區罷免萬美玲領銜人鄧永城。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/21 16:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園立委罷免案今（21）日進行公辦電視罷免說明會，第4選區領銜人鄧永城說明罷免立委萬美玲的4大理由，同時回應萬在地方說明會的「謬誤」，呼籲選民26日站出來投下同意票，讓大罷免大成功；萬美玲未出席，以新聞稿方式表示，不參與是不願社會對立更加激化與撕裂，更不希望看到台灣的民主價值被仇恨所消磨。

鄧永城說明，罷萬4大理由包括擴權、違憲、刪凍預算、親共賣台、罷免答辯避重就輕，尤其答辯書避重就輕、實問虛答，扣除喊話的部分，萬強調自己為桃園爭取預算，改善校園環境、道路建設等，但仔細觀察會發現，這些經費有的是政府既定計畫、有的是多人共同爭取，並非一個人的功勞，例如班班有冷氣政策，當時萬曾提出質疑，政策落實後卻又在文宣強調是自己的政績，這不是「收割」是什麼，答辯書中更是完全規避罷團對其支持國會擴權等爭議法案的質疑。

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鄧永城也對萬美玲近期的地方說明會中的「謬誤」逐一回應，強調罷免是愛不是仇恨、被發動罷免的萬美玲等藍委一點都不無辜、民主不只是少數服從多數，而是必須經過充分討論與溝通，他更質疑萬一直在迴避監督，封鎖屏蔽不同意見、絕口不提罄竹難書的爭議法案等劣跡，只在同溫層辦理出遊、聚餐及送米粉，這是「優質教育立委」所要傳達給下一代的理念嗎。

萬美玲未出席，以新聞稿指出，此時此刻，國家正面臨嚴峻挑戰，川普關稅政策來勢洶洶，台幣升值壓縮企業獲利，南部風災重創多地等，但民進黨政府卻執意持續進行大罷免，讓社會更加分裂，令人痛心。

萬強調，對於毫無正當性的罷免理由，她也在罷免公告上以近萬字的答辯書一一回復，同時更舉辦數十場說明會，面對面向鄉親們說明並聆聽意見，用行動代替口水、讓事實說話，相信桃園鄉親的睿智，一定能明辨是非。

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