趙少康稱「美對台關稅就是32％」 政院批謠言非常不可取

美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，前中廣董事長趙少康卻爆料說：「我得到的消息就是32％，絕對不會太少，他們想要10％絕對不可能。」（資料照）

2025/07/21 15:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，前中廣董事長趙少康卻爆料說：「我得到的消息就是32％，絕對不會太少，他們想要10％絕對不可能。」國民黨立委張嘉郡也聲稱，聽聞美國已寄信台灣，希望行政院盡快公布；行政院今日強調，台灣迄今並未收到美國通知，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

有關網路及在野黨謠傳台灣已經收到美國對等關稅信函，並予以掩蓋一事。行政院發言人李慧芝表示，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美之間本週也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

請繼續往下閱讀...

此外，有國際律師事務所彙整各國關稅稅率表，其中台灣欄位的稅率顯示為32%，對此李慧芝指出，這項稅率指的是美方於今年4月2日所公布的對等關稅稅率，而非近期有再次公布的新稅率，且台美雙方仍在持續磋商中，因此這個稅率也並非談判結果。

李慧芝提及，不只有台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，而目前台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。

李慧芝說，政府將秉持追求雙邊貿易平衡，增進台美互惠互利原則，以維護國家利益、產業利益、國民健康以及確保糧食安全4大核心目標，堅守國家利益的原則與底線，爭取合理稅率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法