「丟雞蛋小草」粉專自PO犯案影片 大批網友灌爆：蛋草犯

李嫌在粉專秀出朝民進黨中央黨部丟雞蛋的影片，被大批網友留言灌爆。（擷自臉書）

2025/07/21 17:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（20）日台北市北平東路舉辦「720民主起義」反罷免造勢活動，活動地點就在民進黨中央黨部所在的華山大樓前。活動結束後，兩名男小草搭乘電梯至10樓民進黨黨部門口，朝外牆黨徽丟擲雞蛋、錄影片。對此，網紅「四叉貓」也曝光丟雞蛋小草的真實身分，是民眾黨新北市黨部林口區李姓副主任，該名小草的誇張行為也引發廣大網友批評。

四叉貓今日在臉書發文爆料該名丟雞蛋小草李男的本名，指他去年就任民眾黨林口黨部副主任。其經營的臉書粉專追蹤人數不到200人，自我介紹則表示，「大家好我是茶米，我是一個七年級的理工人，這是我跟大家聊聊對於政治相關議題看法的園地，歡迎來交流。」

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昨日下午6時許，李嫌不僅在個人臉書粉專發佈犯案影片，強調「大罷免大失敗、下架罪魁禍首柯建銘」，當晚還在PTT八卦板發文稱「民X黨中央X部被蛋洗」。身分曝光後，其粉專也湧入大批網友砲轟，「蛋草犯」、「以為民眾黨主打科學理性務實，結果實際主打是臭雞蛋嗎」、「一邊犯罪一邊喊司法迫害，雙贏耶」、「犯罪還自拍，想去土城找阿北也不用這樣」、「真的是零知草耶」、「第一次看到有人 自己錄犯罪現場的」、「好可憐，衝成這樣還要吃官司了，結果被支持者說是青鳥反串自導自演，幫你QQ」。

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