丟雞蛋小草身份曝光！ 曾是民眾黨林口黨部副主任 還拍影片上傳粉專

該名丟雞蛋的李男本名為李道翔，去年就任民眾黨林口黨部副主任，其臉書粉專為「李道翔－茶米聊政治」。（翻攝李男臉書）

2025/07/21 15:39

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨昨在民進黨中央外舉辦反罷集會，有兩名小草潛入民進黨中央黨部丟雞蛋、錄影片，遭警方帶回，其中丟雞蛋的男子真實身份曝光，是2024年上任的民眾黨林口黨部副主任，更高調設有臉書粉專，昨天他就把丟雞蛋影片發到他的粉專上，並寫下「大罷免大失敗，下架罪魁禍首柯建銘」等字眼。

據警方調查，涉案人為一名40歲李姓男子（丟蛋）與65歲洪姓男子（負責錄影），兩人因為先前參與民眾黨的陳抗活動結識，昨天他們一同參與民眾黨在民進黨中央黨部外舉辦的「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，並在活動結束時，開車進入民進黨中央黨部所處的「華山商務大樓」，兩人下車後，搭電梯前往10樓黨部丟雞蛋犯案。

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網紅四叉貓也爆料，該名丟雞蛋的李男，本名為李道翔，去年就任民眾黨林口黨部副主任，其臉書粉專為「李道翔－茶米聊政治」，其自我介紹寫著，「大家好我是茶米，我是一個七年級的理工人，這是我跟大家聊聊對於政治相關議題看法的園地，歡迎來交流。」

翻閱李的臉書粉專，其追蹤人數不到200人，但版面都是分享民眾黨發文內容、也多次發布自己為民眾黨掃街的照片，也寫下「把市長還給新北，把台灣還給人民」、「棄藍綠保台灣、把台灣還給人民」等標語。

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