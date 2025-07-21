為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    趙少康稱關稅32％被打臉了！ 資料來源是舊的

    趙少康爆料美國徵收關稅為32％，但這其實是川普4月宣布對台關稅的舊資料，並非談判結果。（圖擷自Reed Smith LLP網站）

    趙少康爆料美國徵收關稅為32％，但這其實是川普4月宣布對台關稅的舊資料，並非談判結果。（圖擷自Reed Smith LLP網站）

    2025/07/21 15:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨戰鬥藍發起人趙少康，爆料美國徵收關稅為32％，但實際去其所依據的網頁查看，會發現這其實是川普4月宣布對台關稅的舊資料，並非台美雙方近日談判後的結果。

    趙少康今（21日）早上陪國民黨立委徐巧芯掃街時，指稱「我得到的消息是就是32％，絕對不會太少」，在被詢問來源時，徐巧芯回答是來自於網路上定時公布的網頁資料，不過她也坦承「資料依據有待查證」。

    徐巧芯所謂的網頁，其實就是禮德律師事務所（Reed Smith LLP）的貿易合規資源中心（Trade Compliance Resource Hub）川普2.0關稅追踪（Trump 2.0 tariff tracker）頁面。

    在網頁上的「Taiwan」一欄寫著「32％」，但這是川普4月2日所提出的數字，旁邊的「2025年7月7日生效（effective July 7, 2025）」，則是指川普本月7日簽署新的行政命令，將對等關稅暫緩期延長至8月1日，並不代表是台灣的最終稅率。

    禮德律師事務所並非官方單位而是私人企業，按照川普近來公開各國關稅的做法來看，只要不是美政府公布或通知的顯然就不是定案。事實上，禮德律師事務所網頁的32％欄位，本月10日就有網友在社群平台傳播，但早就被打臉是川普4月說的稅率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播