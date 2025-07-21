趙少康稱關稅32％被打臉了！ 資料來源是舊的

趙少康爆料美國徵收關稅為32％，但這其實是川普4月宣布對台關稅的舊資料，並非談判結果。（圖擷自Reed Smith LLP網站）

2025/07/21 15:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨戰鬥藍發起人趙少康，爆料美國徵收關稅為32％，但實際去其所依據的網頁查看，會發現這其實是川普4月宣布對台關稅的舊資料，並非台美雙方近日談判後的結果。

趙少康今（21日）早上陪國民黨立委徐巧芯掃街時，指稱「我得到的消息是就是32％，絕對不會太少」，在被詢問來源時，徐巧芯回答是來自於網路上定時公布的網頁資料，不過她也坦承「資料依據有待查證」。

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徐巧芯所謂的網頁，其實就是禮德律師事務所（Reed Smith LLP）的貿易合規資源中心（Trade Compliance Resource Hub）川普2.0關稅追踪（Trump 2.0 tariff tracker）頁面。

在網頁上的「Taiwan」一欄寫著「32％」，但這是川普4月2日所提出的數字，旁邊的「2025年7月7日生效（effective July 7, 2025）」，則是指川普本月7日簽署新的行政命令，將對等關稅暫緩期延長至8月1日，並不代表是台灣的最終稅率。

禮德律師事務所並非官方單位而是私人企業，按照川普近來公開各國關稅的做法來看，只要不是美政府公布或通知的顯然就不是定案。事實上，禮德律師事務所網頁的32％欄位，本月10日就有網友在社群平台傳播，但早就被打臉是川普4月說的稅率。

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