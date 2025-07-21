田徑場談大罷免 丁學忠嗆「要幫雲林討回來」 罷團酸：真在乎人民？

立委丁學忠今（21日）在雲林縣立田徑場竣工典禮致詞表示，「若他度過（罷免）了，就要把雲林權利都討回來」。（記者李文德攝）

2025/07/21 15:50

〔記者李文德／雲林報導〕726首波大罷免投票，雲林縣藍委丁學忠在遭罷之列，今（21）日上午，丁在雲林縣立田徑場竣工典禮致詞時，話鋒一轉談「這場罷免若安全度過，一定都要討回來，把雲林的福利討回來」。雲林罷團則反嗆，丁學忠若真在乎民生建設，怎會剝奪掉照顧人民的2000多億預算？

田徑場經費21.4億元，其中約12億元縣府多次向中央協調補助，去年達成分年補助協議，直至今年竣工經費仍未撥，縣府獲議會支持以墊付款讓工程完工，對此，今天受邀出席的藍委許宇甄、丁學忠為縣府抱不平。

請繼續往下閱讀...

丁學忠肯定縣政府以600天完成縣立田徑場新建工程，10月雲林將辦全國運動會，屆時大家能以辦喜事的心情、熱烈的心情招待運動選手。

丁學忠話鋒一轉說，週六就是檢驗這一年表現，這場無人性罷免還需動用第二預備金10多億元，這些錢補助運動場館建設不好嗎？竟然要拿來罷免31席在野立委。

丁學忠嗆這種惡質做法，最好有辦法將他罷免，如果讓他度過（指未罷免成功），一定會跟他們（指執政者）拚命、把雲林縣權利討回來。

罷團「雲林拔釘」發言人露西歸表示，丁學忠若在乎第二預備金用在建設，怎會配合通過公投案、讓第二預備金花在辦理公投？真在乎民生建設，怎會剝奪掉照顧人民的2000多億預算，甚至贊成修法阻撓人民行使罷免權。

露西歸說，726是決定是否守下家園的日子，希望大家同島一命，一起同意保護台灣、守護家園。

罷團「雲林拔釘」發言人露西歸嗆，若丁學忠真在乎民生建設，怎會剝奪2000多億照顧人民的預算？（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法