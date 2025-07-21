施淑婷喊「可辭民政處」 竹議員：民眾黨缺口德又違法 要罷免高虹安

為保高虹安，新竹市府民政處長施淑婷說可辭職，議員曾資程諷民眾黨全黨館長化，只能罷掉高虹安。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/21 15:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷為保本週六（26日）要被罷免投票的涉貪停職市長高虹安，在昨晚館長說出「健身房我可以收掉，民進黨我一定幹掉」後，施淑婷也跟著發文稱「民政處我可以辭掉，但我一定幹掉民進黨」。對於施淑婷的發文，市議員曾資程批民眾黨已全黨館長化，施淑婷出狀況也不是第一次了。民眾黨在人家門口辦活動踢館，又到民進黨中央丟雞蛋，用三字經幹譙總統賴清德，缺口德又違法的民眾黨，市民既然罷不了民眾黨的立委，那就站出來罷免高虹安和國民黨立委。

曾資程說，施淑婷失言及惹出的爭議跟高虹安不相上下，除在議會直播嗆議員，還稱參與罷免連署的市民是一氧化碳，更在議事堂上公然將手舉牌撤下，種種言行已嚴重失職，如今為保住涉貪停職的高虹安，不惜誇張演出，正證明高虹安已急了，呼籲市民勇敢站出來投同意罷免，罷免高虹安就是讓施淑婷下台。

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曾資程表示，民眾黨已全黨館長化，除有不分區立委林國成對國家元首口出惡言，還有民眾黨小草丟雞蛋，都凸顯民眾黨就是要擾亂國家及政府。他號召市民，既然無法罷掉民眾黨立委，就罷掉高虹安與鄭正鈐。

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