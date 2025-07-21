竹市立委市長雙罷團體 號召科技人726站出來票投同意

竹市立委市長雙罷團體號召科技人726站出來票投同意。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/21 15:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市雙罷團體（立委鄭正鈐、市長高虹安）近日展開「竹市科技人站出來」、「園區媽媽們站出來」的掃街活動，並由科技背景的市議員劉崇顯、劉彥伶全程車掃，發言人陽明交大教授林志潔說，過去幾年新竹的建設流標，空橋跳票還造成鄰損，施政評比三年吊車尾，很打擊科技人的期待，呼籲科技人726能站出來票投同意，給新竹一個重新開機的機會。

林志潔說，新竹是許多科技人工作、生活與安家立命的處所，陽明交大緊鄰園區，她過去二十年和園區一起成長。市議員劉崇顯從事公共服務前，在聯電上班，市議員劉彥伶則在工研院服務，對於園區生態與三明治世代的生活，都非常了解。

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她說，從2023年答允參與立委選舉，一直到出來幫忙扛下民團罷免發言人的責任，她最感謝的就是新竹隊夥伴們的團結一致，全力以赴。車掃時，兩位科技議員騎車跟隨，大家都希望新竹作為科技城，能持續研發的能量，能照顧好在這裡安家落戶、護國神山群的推手。

林志潔說，也許大家對制衡監督有一些想像，但過去幾年新竹的建設流標，空橋跳票還造成鄰損，施政評比三年都吊車尾，很打擊科技人的期待；國會的亂象，科研經費被刪凍，更讓我們擔心國家安全與孩子的未來。

林志潔拜託在園區生活的朋友們，726能站出來票投同意，給新竹一個重新開機的機會，讓我們生活的環境可以改善，新竹可以更好。

劉崇顯說，有越來越多竹科同仁，看不慣國會濫刪園區預算，造謠台積電變成美積電的行為，這真的是在詆毀所有科技從業人員的努力，726一定要站出來投同意罷免，找回竹科所在城市的光榮感。

此外新竹市議員陳建名號召，早上在竹市經國路延平路的站路口宣講雙罷活動，與志工們一起無畏風雨順利完成。一個小時內，有超過30位路過民眾比讚加油，令志工們十分感動。

有民眾說，這次若不罷掉親中立委, 以後就沒機會了, 而且他們將會推更多利中害台的可怕法案，到時候台灣人後悔都來不及了。

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