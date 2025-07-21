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    未出席桃園公辦罷免說明會 涂權吉：理由非常清楚

    立委涂權吉（中）20日晚上出席「反惡罷，顧桃園」守護民主之夜賣力宣講，但今日卻缺席公辦電視罷免說明會。（記者李容萍攝）

    立委涂權吉（中）20日晚上出席「反惡罷，顧桃園」守護民主之夜賣力宣講，但今日卻缺席公辦電視罷免說明會。（記者李容萍攝）

    2025/07/21 15:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市第二選區立委公辦電視罷免說明會今天上午登場，立委涂權吉未到場，由領銜人陳廷瑋（Rick）唱獨角戲，除了對於涂的缺席表示「可惜」，呼籲第二選區選民睜大眼睛，把這種「薪水小偷」趕出國會；對此，涂權吉回應說明，過去幾次選舉，他也曾參與公開政見說明會。但這一次，選擇不參加電視辯論會，理由非常清楚。呼籲選民7月26日張開雪亮的雙眼，拒絕謠言，守護正義，站出來投下「不同意罷免」。

    涂權吉表示，這場罷免自始至終不是建立在理性討論的基礎上，而是不斷透過假訊息與抹黑操作。即使他已經提告，對方（罷團）仍持續在文宣與社群媒體上散播不實內容，絲毫未見收斂。

    涂權吉說，與其配合這樣的鬧劇，他選擇堅持初衷——走入地方，面對面與選民溝通。這幾個月，他已在選區內辦了上百場說明會，深入大園、觀音、新屋、楊梅每個角落，有問必答，有疑必解，真正將選民的關心放在第一位。

    涂權吉還說，一年多來，不論是綠營側翼或是罷免團體，操作的無非抹紅抹黑。許多謊言早已被戳破，謠言也已澄清，還是止不住他們反覆跳針，以行動證明他們只看得到仇恨，聽不到真相。

    涂權吉強調，至於他的政績表現與對罷免謠言的澄清，早已公開載明於近4000字的「反罷免理由書」，刊載於罷免公報中，家家戶戶都已收到。同時，辦公室也透過多波文宣，將真相傳遞至街頭巷尾，務求讓每位鄉親都能了解事實，做出明智判斷。

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