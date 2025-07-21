駁趙少康爆料「關稅就是32％」 官員：未收到美方通知全是謠言

Threads社群平台有不明帳號「阿倩幣布」（katherinemackenzie9383pc）貼文指稱，「『內線揭密』25%關稅文件早已送達台灣總統府急壓新聞只為撐過7/26大罷免」，造謠美國已將關稅信函提供台灣。（圖取自Threads）

2025/07/21 14:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，前中廣董事長趙少康今天卻爆料說，「我得到的消息就是32％，絕對不會太少，他們想要10％絕對不可能！」對此，知情官員駁斥，政府目前仍未收到美方通知，全都是亂七八糟的謠言。

趙少康聲稱，他接獲的消息指出，台灣的關稅稅率就是高達32％，並非傳言中的10％，呼籲政府應儘快對外說明，不要遮遮掩掩、不敢講，故意拖到7月26日大罷免投票結束後才公布，不應這樣欺騙、隱瞞國人，「民進黨實在太壞、太險惡」。

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另外，PTT八卦版也有網友在傳台灣關稅是32％，質疑民進黨政府刻意不公布，並舉Trade Compliance Resource Hub舊資訊，聲稱「這個網站的各國關稅似乎跟白宮發出的一樣，如果是真的話，那台灣準備要吞32%了嗎」。

在Threads社群平台上，則有不明帳號「阿倩幣布」（katherinemackenzie9383pc）14日貼文指稱，「『內線揭密』25%關稅文件早已送達台灣總統府急壓新聞只為撐過7/26大罷免」。

我官員指出，政府目前仍未收到美方通知，這些全都是亂七八糟的謠言；另據透露，經有關單位查察，Threads帳號「阿倩幣布」（katherinemackenzie9383pc）發文內容，造謠美國已將關稅信函提供台灣。

據調查，該帳號其實是一個宣傳加密貨幣的匿名帳號，帳號頭像不是真人，而是AI，且疑似投資詐騙的帳號。此人不只假造稅率，先前也造謠說台灣要出「穩定幣」。

值得注意的是，此帳號2022年9月設立，主要發文都是在推虛擬貨幣，然後會給進一步的連結，稱要提供進一步訊息，手法與虛擬幣詐騙型態非常雷同，該案已交安全單位了解；不過，目前有多名藍營人士被此類訊息誤導。

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