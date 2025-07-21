罷免領銜人批魯明哲只會配合黨意 質疑舉手附和沒做功課

桃園市第3選區立委魯明哲罷免案領銜人羅怡雯說，中壢人需要的是專業、勇敢、負責的立委，而不是長期配合、沉默、縱容，配合黨舉手的立委。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/21 15:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園立委罷免案今（21）日進行公辦電視罷免說明會，第3選區領銜人羅怡雯批立委魯明哲在立院長期配合及縱容黨意，若是6星立委就請站出來表達立場，不是默默跟著黨走，但魯明哲未出席說明會；魯明哲辦公室指出，魯明哲希望跟選民雙向溝通，說明會只是對空氣，且針對罷團提出罷免理由，已在答辯書寫得很清楚。

羅怡雯在第1輪發言以家庭舉例，中共的軍機、軍艦每天在台灣周邊繞來繞去，對台灣進行軍事、經濟威脅，家裡的人卻對我們說不用理他、忍一忍就好，這些人就是領我們薪水、卻在為別人做事的國民黨立委，而過去1年國民黨總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌在國會帶頭作亂、國民黨正在摧毀台灣憲政體制時，魯從來沒表態說這是不對的事，只有1句「我尊重黨的共識、這是黨的決定」，就跟著舉手通過爭議法案，但這些法案不僅削弱政府的權力，更架空了憲政機關，這樣的立委對得起善良的中壢人嗎？

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羅質疑，國民黨聲稱要提出福國利民的法案，結果所提出的修法卻是造成傷害，像是離島建設條例修法，不是為了離島而是為了中國，為了開後門給中國，通過的最高法院、大法庭言詞辯論庭、宣判應公開直播，可能影響當事人權益，最終淪為一場媒體秀，近來通過的普發現金更是違憲又短視，甚至是為了罷免的「期約賄選」，想請問魯是否曾審慎思考這些法案通過後的影響，還是只是全程配合黨的意思。

羅強調，罷免不是鬥爭而是責任，她更諷「魯明哲或許沒有做錯事卻是什麼都沒做，不是做不好而是對制度冷漠」， 中壢人需要的是專業、勇敢、負責的立委，而不是長期配合、沉默、縱容，配合黨舉手的立委，過去魯不願意接受辯論，說明他到底清不清楚支持了什麼法案、條文，除了逐一回應魯的罷免答辯書，她也向魯提出3個問題「是否可以公開反對中共的侵略行為」、「是否願意譴責中共軍機繞台挑釁威脅的行為」、「是否願意公開否定支持過的離島建設條例、法院直播等法案」。

對於魯缺席說明會，羅會後受訪時表示，魯一直以來都沒特別在意政見發表會等活動，只是用自己的節奏、步調，但她很想跟魯面對面談一談，到底簽了什麼法案、有沒有做功課，很可惜魯沒出席、沒有機會和他對談，也可能魯害怕無法回答公民提出的題目，可能是這樣才沒出席，但魯若在意民意，其實應該出席並好好回應公民的提問。

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