復國黨踢館中市國民黨部 喊發動「辛亥革命2.0」同意罷免

復國黨赴國民黨台中市黨部譴責藍委國會失職，籲投同意罷免撥亂反正。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/21 14:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中華保台反共復國黨日前推出「正藍軍搶救國民黨、力挺罷免同意票」宣傳車，在街頭宣傳同意罷免，喊話正藍軍站出來反共「救回國民黨」，因宣傳車上有國徽，日前國民黨台中市黨部憂恐誤導民眾以為黨部支持大罷免而提告。復國黨今拜會國民黨台中市黨部，但吃閉門羹，復國黨祕書長程凱力指出，黨部黨務人員連國徽、黨徽都分不清楚，反共派如何寄望他們可以捍衛中華民國，將發起「辛亥革命2.0」，籲大家及正藍軍7月26日投下同意罷免票；國民黨台中市黨部主委顏文正則指出，不予置評。

程凱力今與反共台商自媒體塔山之春主持人廖金漳等人前往國民黨台中市黨部，譴責黨部誤把復國黨所推的「正藍軍搶救國民黨、力挺罷免同意票」宣傳車上的國徽當黨徽提告，並遞交說明書，但國民黨市黨部大門深鎖也未派人接受，不得其門而入，一行人只好將說明書從黨部大門門縫塞入。

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程凱力說，復國黨成員均是國民黨資深黨員，為救熱愛的國民黨下創黨，卻被說成「偽藍軍」，這次力挺大罷免，也是看到國民黨立委在國會諸多亂象，包括年輕人租屋補貼被砍，連對抗中共需要強大國防的國防預算也砍刪，為了撥亂反正挺身而出，希望罷免成功，讓國民黨回正軌，真正愛台灣這塊土地、愛台灣民主自由。

他說，復國黨的兩部宣傳車宣傳，讓國民黨這麼緊張就是因戳到他們的痛處，現在的國民黨已非正藍軍，他們才是「偽藍軍」，連國徽、黨徽都無法分辨就胡亂提告，鬧出大烏龍，反共派如何冀望這個百年大黨能捍衛中華民國。

程凱力說，面對中共武力威脅，大家共同的敵人是中共，「正藍軍」要跟台派站在一起捍衛台灣的民主自由，這次要發動「辛亥革命2.0」，呼籲大家7月26日大罷免投同意票，讓中國10幾億同胞及海內外中華兒女，重新享受國父創建的民主自由統一富強的中華民國。

復國黨拜會國民黨台中市黨部說明宣傳車使用國徽非黨徽。（記者蘇孟娟攝）

復國黨拜會國民黨台中市黨部吃閉門羹，將宣傳車使用國徽非黨徽說明書塞門縫傳達。（記者蘇孟娟攝）

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