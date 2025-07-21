網傳「台已獲美通知關稅稅率」 黨政人士：干擾726的包牌式造謠

網路社群近日瘋傳我方已獲美國通知對等關稅稅率，前中廣董事長趙少康也公開表示就是32%。黨政人士指出，這明顯是為了干擾726投票的「包牌式造謠」，國際媒體已證實台灣尚未收到通知。（路透資料照）

2025/07/21 14:24

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普近期陸續公布多國對等關稅稅率，包括台灣在內多國稅率遲未公開，適逢大罷免投票在即，各種謠言傳聞不斷，甚至成為新式詐騙手法。黨政人士指出，近期發現許多為了干擾726投票的包牌式造謠，當談判團隊還在磋商，媒體大亨竟宣稱先一步得到通知？資安人士也發現，有匿名帳號假借相關議題進行詐騙，提醒國人慎防。

資安人士透露，7月14日，Threads帳號「阿倩幣市」（katherinemackenzie9383p）張貼「【內線揭密】25%關稅文件早已送達台灣 總統府急壓新聞只為撐過7/26大罷免」，聲稱美國已將關稅信函提供我國，以「白宮關稅信已送達 行政院卻說『還沒收到』」、「『拖過罷免再說』核心戰略曝光」、「市場早已感知，企業開始自保」等標題作為主軸，先是透過攻擊政府吸引特定族群注意，最後帶出主軸「鏈情觀察站Telegram群組開放中」，模式與騙粉絲加入群組的加密貨幣詐騙高度雷同。

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資安人士觀察，該則貼文由於標題聳動，引來網友關注，目前瀏覽數超過17萬，期間並經Mobile01帳號cdma2k；FB帳號陳展昭、黃宇薇，甚至包含臉書社團「柯文哲KP CLUB」管理員Shef Hsieh等超過150組帳號，以全文轉載或截圖等方式轉傳分享。

資安人士指出，該帳號接著發表「那不是演習也不是誤報：你7月25日晚上收到的飛彈簡訊，其實根本不該出現」，指控政府將於罷免投票日前晚發布警報。吸引民眾對政府同仇敵愾後，再將主軸拉回Telegram加密貨幣群組群。

另外，黨政人士提醒，近期也發現許多類似的包牌式造謠手法，目的就是為了干擾投票。來源有虛擬貨幣的匿名幣商，有掌握全國農會系統的小公主，有剛取消東非動物大遷徙行程的連鎖電台董事長，對於關稅稅率，從25%、30％、32％都有，完全包牌式的編造，數據多少不一，唯一明顯有連結的都是衝著週六的罷免投票而來。也正證明為了政治上的利益，有些人是什麼話都敢說，什麼謠言也敢造。

這位人士指出，多家國際媒體證實，台灣尚未收到關稅通知，包括外媒「Politico」16日就證實，除了台灣之外、瑞士、印度也尚未收到稅率相關的通知，而當談判團隊都還在磋商，媒體大亨居然就能宣稱先一步得到「通知」、農會小公主難道是果菜市場得到報價？！連真實身份都提不出的虛擬幣商都參一腳，更讓人合理懷疑這些謠言背後有詐騙集團主導，提醒國人慎防惡意詐騙。

黨政人士指出，散播相關訊息的Threads帳號「阿倩幣市」（katherinemackenzie9383pc）創立時間短、追蹤人數少，不排除是操作投資詐騙的假帳號。（圖擷取自Threads平台）

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