台中空屋、空地設罷免投開票所遭疑 議員籲選委會保持中立

民眾質疑台中罷免投開票所地點竟設在空屋。（圖：民眾提供）

2025/07/21 15:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票在即，近來不少台中民眾在網路流傳投開票所地點跟上次選舉不同，甚至在空屋甚至空地或民宅設投開票所，企圖讓人嫌麻煩不投票、降低投票率等「陰謀論」四起；台中市選委會澄清，因罷免投票逢暑假，以往設投開票所的學校逢校舍修繕或作考試試場，部分地點跟以往略有不同，但這次使用民宅空屋、空地等投開票所地點，均跟總統大選及立委選舉時已設置且已設置多年。

大罷免投票倒數一週，不少眼尖民眾發現今年投票地點跟已往不同，地點離家較遠，甚至竟設在空屋、空地甚至一般民宅，意圖使人投票不便，「不斷更改投票所，不是按選舉時的地點，就是為了讓大家跑錯，嫌麻煩就不去投票了」等，質疑台中市府又伸黑手操縱選務，以降低投票率。

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台中市選委會澄清，原則上會盡量以曾作為投開票所的場地為優先考量，因罷免案的投票時間正逢暑假，不少學校已有校舍修繕計畫，或另已規劃作為考試場所，這次罷免案投開票所地點可能跟以往略有不同，這次台中市投開票所設置地點以學校、活動中心、機關團體為主，佔70%以上，其餘商借廟宇、教堂、幼兒園或民宅等。

台中市選委會強調，這次使用民宅空屋、空地等投開票所，均係盡量沿用上次第16任總統副總統及第11屆立委投開票所設置地點，且已沿用多次，均考量民眾能就近投票的便利性及安全性、投票動線下設置。

台中市議員陳俞融指出，有接獲民眾質疑投開票所竟在民宅、空屋甚至車庫等不合常規地點，甚至以手繪地圖標示，選委會雖回應依法設置且「年年如此」，但日前才發生不讓監察員在工作地點投票、監票講習通知慢半拍等操作，不免令人擔憂又是市府介入聯手操作，籲選委會不能讓中立機關淪為政治工具。

市議員陳淑華也籲，罷免是民眾的權利，投開票地點逢罷免投票就突變動，恐讓民眾跑錯或不知去哪投票，難免讓外界質疑是企圖讓投票率降低的技術性操作，促選委會務必遵守選務工作中立公平公正立場。

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