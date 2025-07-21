柯文哲收投票通知單黃國昌諷中央政府 顏若芳：看不懂中文還是裝瞎

柯文哲收罷免投票通知單，被黃國昌嘲諷是中央政府的黑色幽默，民進黨議員顏若芳批評黃國昌「看不懂中文還是裝瞎」。（取自顏若芳臉書）

2025/07/21 14:22

〔記者何玉華／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案被羈押在新北市土城看守所，民眾黨主席黃國昌今（21）日在臉書貼出台北市選舉委員會寄給柯文哲的羅智強罷免案投票通知單，指這是哪門子的黑色幽默？民進黨台北市議員顏若芳說，投票通知單的寄發是由地方選舉委員會負責，黃國昌是看不懂中文還是故意裝瞎，她認為寄或不寄通知單都會被黃國昌炒作，是「包牌、雙標仔」。

黃國昌在臉書貼文說，賴政府將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給了目前被賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席。這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！

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顏若芳說，投票通知單的寄發，是由地方選舉委員會負責，柯文哲的投票通知單是由台北市選委會負責寄發，黃國昌所發布的通知單上面有大大的「臺北市選舉委員會」8個字，他是看不懂中文還是故意裝瞎。台北市選委會主委及總幹事是由台北市政府秘書長、民政局長兼任，黃國昌如果不滿、認為寄投票通知單給柯文哲是黑色幽默，那他該罵的人並不是民進黨，而是蔣萬安市府。

顏若芳表示，寄投票通知單給柯文哲，黃國昌可以說是黑色幽默；不寄投票通知單，黃國昌又會說是違法亂紀，這種包牌、雙標仔似乎只是為了炒作而生。黃國昌連最基本的投票通知單寄發邏輯都不清不楚，身居立委大位但對於法律認知卻一知半解，也難怪會被戲稱為「康乃馨法學博士」，實在當之無愧。

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