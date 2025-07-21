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    首頁　>　政治

    李正皓具名檢舉麥玉珍涉違兒少法 北市社會局回應了

    媒體人李正皓今（21）日於臉書發文表示，要具名向台北市社會局檢舉民眾黨立委麥玉珍違反兒少法，將十數張未去識別化孩童公開放上網。台北市社會局回應，收到檢舉函後，會再請被檢舉人說明情勢。（資料照）

    媒體人李正皓今（21）日於臉書發文表示，要具名向台北市社會局檢舉民眾黨立委麥玉珍違反兒少法，將十數張未去識別化孩童公開放上網。台北市社會局回應，收到檢舉函後，會再請被檢舉人說明情勢。（資料照）

    2025/07/21 14:44

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕媒體人李正皓今（21）日於臉書發文表示，要具名向台北市社會局檢舉民眾黨立委麥玉珍違反兒少法，將十數張未去識別化孩童公開放上網。台北市社會局回應，收到檢舉函後，會再請被檢舉人說明情勢。

    李正皓於17日收到民眾檢舉，麥玉珍違反「兒少法」規定。麥玉珍在自己創立的「社團法人台灣新移民協會」臉書社團分享協會拜訪關愛之家基金會，贈送物資給基金會內父母不詳的移工後代，卻將十幾張未去識別化兒童的照片公開放上網路。

    雖麥玉珍當天緊急發布道歉聲明並強調，已在第一時間將相關貼文刪除，深感自責與懊悔。而會引起李正皓找律師寫檢舉信並寄出、具名檢舉，是因昨（20）麥玉珍在民眾黨舉辦的「反惡罷」活動疑似提及李正皓，「最近有一個『號號叫』的，每天都幫他剪掉，因為我是他的衣食父母，他沒講我壞話，他沒得吃，所以一定要講我壞話，才有得吃。」

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