加拿大駐台代表倪傑民8月離任 接任者何曼麗曾在師大學中文

外交部長林佳龍（右）頒贈「睦誼外交獎章」給加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民，表彰他對台加情誼的貢獻。（記者林正堃攝）

2025/07/21 14:05

〔記者黃靖媗／台北報導〕加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）將於8月離任，今（21）日接受外交部長林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」。倪傑民會後受訪透露，接任者為目前主管南亞事務的官員何曼麗（Marie-Louise Hannan）。

倪傑民指出，何曼麗過去曾在師大學習中文，並於2002年至2005年在加拿大駐台北貿易辦事處任職，具備台灣經驗、熟悉台灣，也非常期待再度來台。

請繼續往下閱讀...

談及在台任職期間的生活，倪傑民分享，他曾參加單車旅遊團，騎行享受台灣的美好風光，他也說，他很喜歡高雄、墾丁、花蓮，在0403地震前，更曾去過太魯閣3次。

倪傑民在獎章頒贈儀式致辭表示，他很高興台加憑藉共享價值、共同利益、一起努力的真誠意願，在經濟安全等領域取得好的成果。倪傑民會後受訪也預告，台灣與加拿大有一項經貿協定有望於今年9月、10月談成。

林佳龍致詞說，自從加拿大2022年發表印太戰略以來，至今不斷重申支持台海和平與穩定，在過去3年內更6度派遣軍艦通過台海；在經濟合作層面，台加也於2023年簽署「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，FIPA），創造更強勁的貿易投資框架。

林佳龍表示，台加在科技、公衛、假訊息、戰略對話等領域皆取得進展，而這些成就若缺乏倪傑民的領導，都不可能實踐，倪傑民不僅是加拿大駐台代表，更是台灣真正的朋友，很高興倪傑民將被任命為加拿大下一任駐越南大使。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法