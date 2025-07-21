為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    加拿大駐台代表倪傑民8月離任 接任者何曼麗曾在師大學中文

    外交部長林佳龍（右）頒贈「睦誼外交獎章」給加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民，表彰他對台加情誼的貢獻。（記者林正堃攝）

    外交部長林佳龍（右）頒贈「睦誼外交獎章」給加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民，表彰他對台加情誼的貢獻。（記者林正堃攝）

    2025/07/21 14:05

    〔記者黃靖媗／台北報導〕加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）將於8月離任，今（21）日接受外交部長林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」。倪傑民會後受訪透露，接任者為目前主管南亞事務的官員何曼麗（Marie-Louise Hannan）。

    倪傑民指出，何曼麗過去曾在師大學習中文，並於2002年至2005年在加拿大駐台北貿易辦事處任職，具備台灣經驗、熟悉台灣，也非常期待再度來台。

    談及在台任職期間的生活，倪傑民分享，他曾參加單車旅遊團，騎行享受台灣的美好風光，他也說，他很喜歡高雄、墾丁、花蓮，在0403地震前，更曾去過太魯閣3次。

    倪傑民在獎章頒贈儀式致辭表示，他很高興台加憑藉共享價值、共同利益、一起努力的真誠意願，在經濟安全等領域取得好的成果。倪傑民會後受訪也預告，台灣與加拿大有一項經貿協定有望於今年9月、10月談成。

    林佳龍致詞說，自從加拿大2022年發表印太戰略以來，至今不斷重申支持台海和平與穩定，在過去3年內更6度派遣軍艦通過台海；在經濟合作層面，台加也於2023年簽署「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，FIPA），創造更強勁的貿易投資框架。

    林佳龍表示，台加在科技、公衛、假訊息、戰略對話等領域皆取得進展，而這些成就若缺乏倪傑民的領導，都不可能實踐，倪傑民不僅是加拿大駐台代表，更是台灣真正的朋友，很高興倪傑民將被任命為加拿大下一任駐越南大使。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播