趙少康稱台美關稅「一定是32％」旅美教授打臉：網傳表格非官方

美國總統川普4月時宣布對等關稅。（路透資料照）

2025/07/21 14:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普所宣布的新一輪關稅政策預計將於8月1日正式生效，但目前公布的名單內尚未見台灣，但近日網路流傳一份由國際律師事務所整理的「關稅稅率表」，顯示台灣稅率仍維持32％，引發各界疑慮。前中廣董事長趙少康今（21）日聲稱他得到的消息就是32%絕對不會太少，甚至質疑民進黨想拖過罷免投票日再公布。對此，旅美教授翁履中發文呼籲大家保持冷靜，該份關稅稅率表不是官方公告，而是「關稅談判進度表」。

翁履中今（21）日在臉書發文表示，這兩天不少朋友轉貼一個美國律師事務所的網頁，內容是一份「關稅追蹤表」，標示台灣在8月1日面臨32%的美國關稅。不少人因此恐慌，以為這項關稅已經確定要實施。他想提醒那張表並不是官方公告，而是「關稅談判進度表」。

請繼續往下閱讀...

翁履中指出，該網頁提供的是目前許多國際律師事務所或是顧問公司都會整理的「關稅追蹤表」（tariff tracker），目的是為了幫助跨國企業掌握可能的風險調整準備。台灣之所以目前在表上顯示為32%，只是因為尚未收到美方最新通知，所以按照原定的關稅來列舉，並不代表華府已經正式決定。

翁履中強調，當然要關注談判進展，也要監督政府談出好條件，但更要確保資訊的正確性，「尤其在國際貿易局勢詭譎多變的此時此刻，需要大家沉住氣，對接受到的訊息拿出多一點的辨識力，謹慎小心的判斷囉！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法