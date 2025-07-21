秀「衝擊影響評估」報告 藍智庫：等罷免結束才公布台美關稅？

藍、白智庫政策會今召開因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會，左起依序為立委賴士葆、國民黨智庫經財組召集人林祖嘉、前台大校長管中閔、民眾黨政策會執行長賴香伶、立委黃珊珊。（記者田裕華攝）

2025/07/21 14:47

〔記者林哲遠／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，藍、白智庫政策會今召開因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會。國民黨智庫經財組召集人林祖嘉質疑，若談判結果樂觀，政府為何遲遲不公布？是否要等到大罷免結束後才願揭示真相？政府應儘速對外說明，避免產業與社會陷入持續不安。

行政院台美經貿工作小組召集人、副院長鄭麗君日前說明，自台美啟動對等關稅談判以來，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判」；我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡。

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據藍、白智庫調查，受訪的238家廠商中，有88.5％為200人以下的中小企業，有超過五成（50.5％）表示，已受到美國擬課關稅的直接影響。在模擬10％關稅情境下，近六成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動，但一旦課徵幅度提高至20％，逾半數企業預估營收將減少10％至30％，其中更有26％直指恐損失三成以上。

報告指出，規模50人以下的小型企業所受衝擊最劇烈，高達35.8％預測營收將減少超過30％，這類企業通常資本薄弱、客戶集中、議價能力有限，一旦遭遇外部貿易壓力，難以撐過長期陣痛期。

在產業類別部分，報告續指，在模擬美國課徵20%對等關稅的情境下，傳統產業將首波受創，橡膠製品業與其他製造商衝擊最劇，高達六成以上廠商預估營收將縮水逾三成。金屬製品、電力設備、塑膠與基本金屬業等加工產業也普遍預期營收下滑，工具機、汽車零組件等出口導向產業同樣無法倖免。

報告也提及，調查發現高科技產業中有逾四成廠商預估未來營收將明顯下滑，顯示美國關稅政策若進一步延伸至半導體及關鍵零組件，台灣整體出口結構恐將面臨深層衝擊。

林祖嘉表示，政府至今未公開任何談判內容，讓產業界與國會無從掌握協商實質進度，各國實際遭課徵的關稅稅率高達25%至50%，若台灣在「從零開始談」的主張下，是否意圖全面開放，政府必須清楚交代。他強調，任何關稅調整均須經立法院同意，協商過程若持續黑箱，未來在國會層面將難以取得足夠支持。

上述問卷由國民黨國家政策研究基金會、民眾黨政策會共同設計，調查對象涵蓋全國各地製造業廠商，調查期間自2025年6月13日至7月15日，共回收286份問卷，經資料清整與比例重分配加權後，最終有效樣本為238份。

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