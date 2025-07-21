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    花蓮女教師站出來籲年輕人返鄉 誠實守法也要勇敢投票

    花蓮縣議員楊華美及前花蓮立委陳永興醫師今天與花蓮9名退休、現任教師出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議員楊華美及前花蓮立委陳永興醫師今天與花蓮9名退休、現任教師出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。（記者王錦義攝）

    2025/07/21 14:12

    〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁投票日倒數最後5天，縣議員楊華美及前花蓮立委陳永興醫師今天與花蓮9名退休、現任教師出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。花中退休老師廖美菊向學生喊話，「老師好希望你們回來，不要說投票沒有用，團聚了所有決心，我們的票就可以選出更好的人」。

    教師們認為，教育不只是學術知識的傳授，更重要的是建立誠實、守法的原則。當這些原則在傅崐萁執政下蕩然無存時，作為老師應該挺身而出發聲。記者會由無黨籍縣議員楊華美擔任主持人，9位花蓮女性老師依序發言，教師們誠摯呼喚外地的花蓮人，無論是學生還是工作人士——回家投票，用選票守住對誠實、守法的信念，讓花蓮人找回尊嚴及榮耀。

    國小退休教師洪菊吟說，自己從不在課堂表達政治立場，但這一年多來的變化，讓她決定打破沉默。她提到國會擴權黑箱通過、立委未經實質討論就舉手通過重大法案，讓她深感民主正被侵蝕。香港自由淪陷的經驗歷歷在目，台灣不能重蹈覆轍。曾有國民黨證的她強調：「我不是民進黨，也不是外地人，我是花蓮人的母親。這不是政黨之爭，而是價值之戰。」她呼籲外地花蓮人勇敢投票，「重啟花蓮、守護台灣，讓孩子能在自由正義的土地安心長大。」。

    國小退休老師戴莉如表示，23年來花蓮逐漸暗淡無光，他的豪宅卻金碧輝煌，形成名副其實「窮花蓮、富崐萁」，傅崐萁是花蓮人選出來的，花蓮人有責任罷免這位惡霸，歷史會記載，勇敢的花蓮人在2025年終結傅氏王朝！

    大漢技術學院副教授游麗方表示，大漢將於7月底停辦，繼2021年台灣觀光學院關閉後，地方技職體系再遭重創。外界憂心，花蓮子弟未來將失去留鄉進修的機會。多位師生曾向傅崐萁委員陳情，要求協助審查停辦程序，傅不僅未出面積極協助，更傳出回應：「大漢董事長就是要炒地，我不管。」身為花蓮立委，面對在地教育流失竟選擇沉默，顯見對花蓮子弟毫不關心，完全失職、不適任。

    旅外的高淑芳老師是特地返花投票，她說，傅崐萁家族掌握花蓮23年，錢到底去哪裡了？看到的不是進步，而是違法、服刑、背信，這些從來都不是秘密。是大多數人的沉默讓傅崐萁能繼續壟斷資源，所以她特地帶女兒回來投同意罷免，因為她非常清楚，這不是一張普通的票，這是一張關乎花蓮能不能找回希望、找回誠實與正義的關鍵選票。

    花蓮縣議員楊華美及前花蓮立委陳永興醫師今天與花蓮9名退休、現任教師出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議員楊華美及前花蓮立委陳永興醫師今天與花蓮9名退休、現任教師出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議員楊華美及前花蓮立委陳永興醫師今天與花蓮9名退休、現任教師出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議員楊華美及前花蓮立委陳永興醫師今天與花蓮9名退休、現任教師出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。（記者王錦義攝）

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