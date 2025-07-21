連勝文辱罵罷團「老鼠」 曹興誠自曝3年繳稅30億反嗆連繳多少

反共護台志工聯盟今舉行「善惡對決．掃除黑暗－726全民罷免護台灣」記者會，並由反共護台三號志工曹興誠主持說明。（記者田裕華攝）

2025/07/21 14:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨副主席連勝文日前為國民黨立委站台時，形容罷免團體全部都是「陰溝裡的老鼠」。罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人、前聯電董事長曹興誠今日反批，連有什麼資格罵人老鼠，連勝文過去3年在台灣繳了多少稅？如果不罷免這些國民黨立委，國家就會從根爛掉。

連勝文替國民黨立委王鴻薇宣講時，比喻藍委有如專門獵捕吸血鬼的獵人，並痛罵「這些人（罷團）根本全部都是陰溝裡的老鼠，你看看陰溝裡的老鼠，用什麼樣惡劣卑鄙的手段，去霸凌我們的委員」。

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對此，曹興誠今日在「726全民罷免護台灣」記者會表示，最可惡的就是連勝文，竟然罵罷團是臭水溝裡的老鼠，「我是老鼠嗎？你連勝文又對國家做過什麼事情？」

曹興誠指出，除了半導體之外，他對國家有很多貢獻，有些事以前他不太講，例如李遠哲當年要成立傑出人才發展基金會，要把世界諾貝爾獎的學者請到台灣講學，讓台灣的傑出人才有發展機會，當初聯電就先響應給1億元，然後以聯電標準去募款10億元。

曹興誠談及，921大地震隔天，聯電就先送了兩張支票，一張1億元即期支票送到台中縣政府，另一張1億元現金支票馬上送到南投縣政府，我們是這樣為國家在做努力的。

曹興誠更透露，過去3年，他繳了30多億元新台幣的稅，結果徐巧芯每天謾罵他是「背骨仔」，連擔任社會防衛韌性委員會無給職顧問，結果徐又亂罵沒去開會是薪水小偷，所以國民黨是非常惡質的，用謾罵、攻擊方式來掩飾破壞程序正義的行為。

曹興誠痛批，徐巧芯身為立法委員，跟著傅崐萁用獨裁、暴力的方式立法，毀滅台灣社會的程序正義，甚至在立法院內咬人、踢人，「這是什麼立委，還能讓她連任下去嗎？」

他質疑，連勝文過去3年在台灣繳了多少稅？有沒有繳稅？你有什麼資格罵人老鼠，所以這些都是不公不義，「如果不罷免這些國民黨立委，國家就會從根爛掉」。

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