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    澎湖縣務會議 成為表揚大會

    澎湖縣農會獲得特優殊榮，農會總幹事陳邦碩代表領獎。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣農會獲得特優殊榮，農會總幹事陳邦碩代表領獎。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/21 14:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣務會議今（21）日舉行，會中表揚國中小退休教師與護理師、阻攔詐騙有功人員，以及在為民服務、採購稽核、工程施工查核、長照業務推動，與農漁考核等領域表現傑出的績優團隊，肯定大家為社會、縣政所付出的心力與貢獻。

    表揚名單包括澎湖縣各國中小退休教師：馬公國中謝幸運、文光國中方秀錦、鳥嶼國中蔡光男；山水國小吳妙娟校長、雙湖國小林美美、石泉國小鄭翠芬、莊登才、許水田；隘門國小許玉河、翁麗美；外垵國小：許雍政；七美國小林秀芳；文澳國小廖乃萱；赤崁國小張文彬、洪麗伶。

    澎湖縣退休護理師表揚：石泉國小黃馨槿護理師；攔阻詐騙案件有功人員：馬公中正路郵局職員李美華、合作金庫澎湖分行襄理李淑芬、縣府警察局馬公分局 啟明派出所警員謝智展、陳政衛。澎湖縣政府為民服務績效評鑑績優單位-第1名：農漁局、第2名：財政處、第3名：車船處。澎湖縣政府採購稽核小組榮獲去年績效考核「優等」。

    澎湖縣政府工程施工查核小組榮獲去年績效考核「優等」；澎湖縣政府衛生局榮獲去年衛生福利部「地方衛生機關業務考評」長期照顧業務第4組第1名。澎湖縣農會榮獲去年考核成績「優等」；澎湖區漁會榮獲去年考核成績「優等」。

    澎湖區漁會獲得特優殊榮，漁會總幹事顏德福代表領獎。（澎湖縣政府提供）

    澎湖區漁會獲得特優殊榮，漁會總幹事顏德福代表領獎。（澎湖縣政府提供）

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