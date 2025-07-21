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    高雄咖啡店放「大罷免」文宣、店員竟遭辱罵 業者：我就是不拿下來

    高雄左營咖啡店因置放大罷免文宣，遭不理性民眾入店斥責並辱罵店員，店家強調：我就是不拿下來。（市議員鄭孟洳提供）

    高雄左營咖啡店因置放大罷免文宣，遭不理性民眾入店斥責並辱罵店員，店家強調：我就是不拿下來。（市議員鄭孟洳提供）

    2025/07/21 13:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄左營咖啡店疑因店內擺放「大罷免」相關文宣，今天竟發生民眾進店斥責、對年輕店員辱罵！業者痛批對方只敢欺負大學生（店員），「我就是不拿下來」，民進黨高市議員鄭孟洳發文相挺，感慨這讓她想起韓粉。

    鄭孟洳表示，位於高雄左營區的新銳咖啡品牌Miss Mimi Coffee，因店內擺放「大罷免」相關文宣，今遭遇不理性民眾進店斥責、對年輕店員出言不遜。

    店家隨後在社群平台公開發聲，譴責無端辱罵，嗆聲「妳們憑什麼罵我們的夥伴？」「60幾歲的人只敢欺侮大學生嗎？」（我們店裏小夥伴），「妳們的孫子被這樣對待妳們可以嗎？」「我就是不拿下來」，強調支持罷免是公民權利，不容打壓。

    鄭孟洳表態力挺，指出這種行徑令人聯想起當年韓粉的網路與實體出征風氣，她強調「支持罷免不是罪，更不是你可以欺負別人的理由。」民主社會容得下不同聲音，政治表態本應自由，籲請社會共同反對壓制異議的惡劣文化。

    高雄左營咖啡店挺大罷免遭人入店斥責還辱罵店員。（市議員鄭孟洳提供）

    高雄左營咖啡店挺大罷免遭人入店斥責還辱罵店員。（市議員鄭孟洳提供）

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