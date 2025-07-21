回媽媽故鄉桃園挺罷 張博洋：為這小小多山的國家奮力一戰

張博洋回媽媽故鄉桃園挺罷，呼籲鄉親一起為這小小多山的國家奮力一戰。（張博洋提供）

2025/07/21 13:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免倒數，罷韓四君子之一的高市議員張博洋專程回到母親的故鄉桃園聲援罷團，他向客家鄉親喊話，一起為這小小多山的國家奮力一戰。

張博洋昨晚與高市議長康裕成、罷韓四君子的尹立，一起北上桃園參與罷團造勢，展現南北串聯的民主力量。

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他發言時幽默表示，自己雖然是南部客，卻是在中壢出生，桃園更是母親的故鄉，能夠回來和鄉親一起守護台灣，覺得相當感動。

張博洋指出，這次北上也是為了跟客家鄉親喊話，以往客家族群多居住在非都會區，但很多客家人對台灣的愛絕對不會輸給任何人，應該要積極表態，向藍白立委喊話「如果你們不聽民意，就滾回中國吃自己」。

針對罷免行動的困難，張博洋強調「這階段非常辛苦」，但今天這麼拚不是為了自己，是為了下一代，讓他們未來不需要在大雨中上街為民主吶喊，不需要為了國家存亡焦慮難眠。

張博洋還引用台獨倡議者鄭南榕生前所寫的詩「如果我必須死一千次，我只願死在那裡；如果我必須生一千次，我只願生在那裡；我那小小多山的國家。」

他呼籲全體國人不分族群、不分地區，都應該站出來，為這個小小多山的國家奮力一戰。

高市議長康裕成偕同張博洋、尹立，一起北上桃園聲援罷團。（張博洋提供）

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