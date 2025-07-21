國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲 辭去議員職務

國民黨前澎湖縣議長劉陳昭玲，轉而投入公益舞台。（記者劉禹慶攝）

2025/07/21 13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲，繼2023年8月7日宣布辭去議長職位，今（21）日再傳已辭去議員職務，使得本屆縣議會已陸續有張再興、歐中慨及劉陳昭玲離職，其中張再興議員職位由莊光大遞補，剩下2席則因任期過半不再遞補，目前澎湖縣議會19席議員剩下17席。

創下台灣地方自治史上議長「6連霸」紀錄的劉陳昭玲，已當選10屆澎湖縣議員。並自第15屆到20屆擔任議長，縱橫澎湖政壇長達40餘年，卻在本屆議長任期內，突遭收受賄賂移送法辦，歷經4個月羈押、千萬高額交保金、辭去議長職務及一審判決10年後，現又傳出寄出議員辭職信。

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根據了解，劉陳昭玲上週寄出辭去議員職務的信函，並送達澎湖縣議會，聲明辭去議員職。依地方制度法第81條規定，議員於辭職書送達議會時，即行生效。澎湖縣議會已將劉陳昭玲的辭職，依法定程序送請澎湖縣政府、內政部備查。

由於劉陳昭玲在辭去議長職務後，就潛心公益活動，每週固定前往澎湖老人之家擔任志工，並自資購買醫療車贈送澎湖老人之家，其餘鮮少在公開場合露面。卻又傳出遭人檢舉冒領下鄉考察出席費，被澎湖地檢署諭令50萬元交保，後不起訴處分。根據熟悉劉陳個性的友人表示，劉陳不希望二審判刑遭解職，不如自行辭職，選擇在政治舞台華麗轉身。

劉陳昭玲捐贈醫療車給澎湖老人之家，立委楊曜也現身會場。（記者劉禹慶攝）

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