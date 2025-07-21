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    國民黨青年論壇邀館長談反罷免 現場驚見一群「黑衣人」

    國民黨20日舉辦「青年沙龍」論壇，邀請網紅「館長」陳之漢前來對談反罷免，網友驚呼現場竟然有一群刺青黑衣人。（資料照）

    國民黨20日舉辦「青年沙龍」論壇，邀請網紅「館長」陳之漢前來對談反罷免，網友驚呼現場竟然有一群刺青黑衣人。（資料照）

    2025/07/21 13:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨全國青工總會20日在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，除了黨主席朱立倫出席之外，還邀請網紅「館長」陳之漢前來對話、宣傳反罷免，但網友驚呼現場怎麼有一群刺青黑衣人。

    從當天現場媒體所拍攝的畫面裡，可以看到在活動開場前的大合照階段，朱立倫、陳之漢等人坐在第一排，後面坐著好幾排民眾，當中不乏刺青包手的黑衣人，看起來就像是8+9，而且在喊口號時並未跟著第一排振臂疾呼。

    社群平台Threads的網友dale18light表示，就算不用外貌來評價身分，但這種場合在喊口號時也應該要一起跟著喊才對，從現場狀況看來應該是「發通告來充數的」．讓人感嘆原來這就是國民黨的「青年沙龍」。

    網友表示，當時在場的媒體應該也對此心知肚明，但結束後卻都沒去提到這件事，真的是對國民黨太仁慈了。其他Threads用戶見狀紛紛留言討論，不少人直呼「那群看似流氓的屁孩是怎樣？國民黨沉淪至此真是無言」、「龍虎圖案包手包腳的，真的很恐怖」、「一群阿弟啊被叫來賺檳榔錢的啦」。

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