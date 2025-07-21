新北國民黨團籲投不同意罷免終結政治鬧劇 向賴清德說不

新北市議會國民黨團今（21日）召開「守護真民主 票投不同意」記者會，藍營痛批，大惡罷根本不是民主，是政治報復，綠營為了權利，濫用資源把罷免當作奪權工具。（記者羅國嘉攝）

2025/07/21 13:50

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案將於26日登場，新北市議會國民黨團今（21日）召開「守護真民主 票投不同意」記者會，藍營痛批，大惡罷根本不是民主，是政治報復，綠營為了權力，濫用資源把罷免當作奪權工具，呼籲選民726投下不同意罷免，終結民進黨主導的政治鬧劇，向總統賴清德說「不」。

新北市議會黨團書記長王威元指出，民進黨浪費納稅人的錢來推大罷免，不做民生考量，只為了政治鬥爭。今年本是全國人民、不分黨派一起拼經濟、建設，綠營卻選擇開啟新一輪政治動員，讓社會陷入非常多對立跟撕裂。

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王威元更說，賴清德是台灣民主罪人，執政黨透過罷免打擊在野黨，是賴邁向獨裁第一步，且大罷免也讓社會分裂，只要一講到政治，大家搞得跟仇人一樣，只要跟綠營立場不一樣，就抹黑、造謠、說是中共同路人，這是真的民主？

黨團副書記長黃心華表示，這週罷免倒數，綠營又出現奧步，除有綠營議員用不入流抹黑外，街頭還出現用國徽。

議員江怡臻說，7月是賴清德定調的國家團結月，但從賴停擺的團結十講，懷疑執政黨口中的團結，只是嘴巴講講。前陣子丹娜絲颱風重創南部，總統勘災態度冷淡、冷血，還說國家不能任意進入災民家中。

議員林國春表示，風災過後現在還有很多地方在淹水，民進黨卻花錢放在政治鬥爭，為什麼不讓全國民眾發現金1萬元；呂家愷則說，綠營議員近期使出下三濫的手段，自稱小飛俠「邏輯死亡」、「毫無事證」的造謠行徑。

議員洪佳君批，綠營不過半就不執政？行政無能怪罪國會，更把罷免當成奪權工具，近期輿論普遍對用鬥爭發動的罷免反感，政治不應成為少數政黨權力鬥爭的工具，民主價值不容踐踏。綠營若還是如此下去，只會讓台灣深陷對立。

新北議員江怡臻說，7月是賴清德定調的國家團結月，但從賴停擺的團結十講，懷疑執政黨口中的團結，只是嘴巴講講。（記者羅國嘉攝）

新北議員洪佳君（左）批，綠營不過半就不執政？（記者羅國嘉攝）

新北市議會黨團書記長王威元指出，民進黨浪費納稅人的錢來推大罷免，不做民生考量，只為了政治鬥爭。（記者羅國嘉攝）

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