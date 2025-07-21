大雪山可聽到中國廣播統戰？NCC：須實測才能了解

民眾反映在大雪山國家森林遊樂區聽見中國廣播統戰，NCC將派員實測。 （林業署提供）

2025/07/21 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕民眾反映在台中市東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，FM96.7頻道可清楚收聽中國官方「福建人民廣播電台」的統戰宣傳。國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，必須先實地測試了解才能清楚是否為常態性發生，若有必要，會跨部會討論因應。

林業保育署台中分署對此今天回應指出，該分署未在大雪山國家森林遊樂區公共場域提供播放廣播節目的服務，經現場同仁測試結果，該頻道因雜訊過大，無法確認內容是否為中國的廣播電台；經致電NCC中區監理處，該處表示將派員進行現地測試並依程序因應處理。

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民眾指出，到台中大雪山森林遊樂區旅遊，打開廣播就傳來「福建人民廣播電台」，連回到東勢、石岡市區，一路都可聽到福建人民廣播電台內容。

NCC表示，民眾提到的狀況是偶發或常態必須派人實際測試了解才知道，若屬常態性，因NCC是負責頻率發照與管理，若需調整頻率規劃，需跨部會討論因應作法。

由於廣播使用的頻率可能出現溢波的物理現象，過去也曾發生類似案例。NCC於去年6月曾公告警廣桃竹苗地區與雲嘉南地區兩地區改用新頻率，從原本AM改為FM頻率，可提升聲音品質，加上從台灣打出此頻率的電波民眾會優先聽到比較強的訊號內容，也可改善中國頻率干擾。

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