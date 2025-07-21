趙少康爆台美關稅32％ 徐巧芯搶答「來源依據待查證」

趙少康今天早上陪徐巧芯進行車掃。（記者何玉華攝）

2025/07/21 14:29

〔記者何玉華／台北報導〕大罷免進入最後衝刺階段，國民黨戰鬥藍發起人趙少康質疑中央政府至今未公布關稅談判的結果，是想拖過726罷免投票日，自爆他得到的消息是32%；國民黨立委徐巧芯忙解釋說，資料來源是網路上一個定時公布的網頁資料，但資料依據有待查證，也附和趙少康說，民進黨拖過726，若罷免成功，就沒有人監督政府，到時候大家就欲哭無淚了。

趙少康今天早上陪徐巧芯進行車掃，出發前受訪；他批評民進黨現在重點都在大罷免，對治國、經濟、災情都沒有放在心裡，到現在都不公布台美關稅談判的結果，質疑是想拖過7月26日，「我得到的消息是就是32%，絕對不會太少」；以民進黨的個性，若關稅談的條件好，早就大鳴大放大張旗鼓到處宣傳了，現在一句話不敢講，就是一切以大罷免為重，要拖過726。

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媒體質疑趙少康所指「32%」根據？徐巧芯搶話解釋說是網路上有一個網頁，會定時公布資料，但也說網站上資料的依據，還有待查證；她附和趙少康的說法表示，如果726罷免成功，就沒有人監督政府，到時候大家就欲哭無淚了，到時候所有的產業全部零關稅。

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