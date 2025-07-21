黃國昌扯賴政府不讓柯文哲投票 律師詹順貴：不是低能無知就是無恥下流

民眾黨主席黃國昌在臉書貼出前主席柯文哲收到的投票通知單，並質疑總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？（翻攝自黃國昌臉書粉絲專頁）

2025/07/21 13:32

〔記者謝君臨／台北報導〕726罷免投票在即，民眾黨主席黃國昌今在臉書PO文指出，在押的前黨主席柯文哲也收到投票通知單，請問總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！」律師詹順貴指出，黃國昌如此責怪民進黨與賴政府，若不是對法令與行政實務低能無知，就是明知卻故意抹黑的無恥下流！

對於黃國昌所發表的言論，詹順貴直言「縱使擁有法學博士學位又如何？」他表示，黃國昌曾當過律師、也已是第二次當立委，不僅對法律條文的草擬技術粗淺得離譜，更對司法訴訟實務與行政機關行政實務陌生到令人難以置信的地步。

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詹順貴說，今早黃國昌貼文責怪「賴政府寄發投票通知單，通知柯文哲你有權投票，但我不讓你投票！」言下之意，一切又是賴政府與民進黨的操弄、都是賴政府與民進黨的錯。但黃自己所貼出來的投票通知單，抬頭清楚載明「台北市選舉委員會投票通知單」，亦即台北市長蔣萬安主政的北市府轄下選委會依選罷法規定寄發，「跟中央政府究竟誰當總統或哪黨執政有何關係？」

詹順貴批評，黃國昌如此責怪民進黨與賴政府，如果不是對法令與行政實務低能無知，就是明知卻故意抹黑的無恥下流！

政治工作者周軒也在臉書反駁：「柯文哲戶籍在台北市，台北市的投票通知單是台北市選委會負責寄發的，台北市選委會的上級叫做蔣萬安。柯文哲的投票通知單，嚴格來說是蔣萬安寄給他的。連這都可以扯賴清德？這就是萬民景仰黃國昌法學博士的法學素養。」

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