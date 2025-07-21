桃園2選區罷免說明會》涂權吉棄權缺席 領銜人酸「繼續當薪水小偷」

桃園市第二選區涂權吉罷免案領銜人陳廷瑋。（擷取自桃園市選委會直播畫面）

2025/07/21 13:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園立委罷免案今（21）日進行公辦電視罷免說明會，第2選區立委涂權吉未到場棄權，罷免領銜人陳廷瑋說明罷免涂的理由時，對於涂的缺席表示「可惜」，第2選區有超過4萬份的罷免連署書，希望涂能到場說明選民對他的疑慮，但涂沒到場就如同他在立院的表現，出席率不是56%、就是44%，繼續當一個「薪水小偷」，這樣的表現是選民無法接受的。

陳廷瑋在第1輪發言中強調，他只是一個37歲、已婚還沒有小孩的工程師，會開始關注罷免是從去年立院發生的事開始，當時國會擴權法案引發大規模青鳥運動，讓他對未來感到擔憂，也開始關心罷免，如今以1位公民的身份，向大家理性分析為何必須嚴肅看待這次的罷免案。

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陳表示，為何要罷免涂權吉，首先，在國會透明與民主監督上，涂損害了民主根基，涂支持擴權法案、選罷法提高罷免門檻，「1位無法被監督的代議士，到底要如何代表民意」，而涂就是跟隨黨團總召傅崐萁的腳步，也一再證明他並非站在公民這邊，只是配合中共傷害台灣；再者，涂提案凍結醫療整備預算，將消耗台灣面對災害的醫療能力，涂更以麻醉科醫師不足為由，提案由其他專科醫師兼任麻醉業務，很遺憾涂沒來到說明會現場，很想請問他，「敢給非麻醉專業醫師進行麻醉嗎？」

陳強調，或許有人會說罷免是政治鬥爭、輸不起的表現，而他想說的是，不是任何政黨輸不起而是台灣輸不起，站出來不是為了任何政黨利益 ，站出來為的是救台灣、救自己，絕不能讓任何勢力、讓任何代理人撕裂社會、掏空國家。

第2輪發言，陳批涂沒到場很可惜，如同在立院的表現，出席率低、質詢內容空泛，也沒有為選區做出有意義的提案，以清大桃園醫院破局為例，若有這個醫院會為海線鄉親提供非常好的醫療服務，他想問涂「難道第2選區海線鄉親不配擁有教學級的大醫院嗎 」，這個案子涂到底幫忙爭取了什麼，只是在立院當個附和傅崐萁的立委，也是過去立院亂象、黑箱的共犯，讓立院淪為程序墳場。

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