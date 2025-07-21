曹興誠集結影視界人士 籲中間選民支持726大罷免

反共護台志工聯盟今舉行「善惡對決．掃除黑暗－726全民罷免護台灣」記者會，並由反共護台三號志工曹興誠主持說明。（記者田裕華攝）

2025/07/21 13:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕726大罷免投票倒數5天，前聯電董事長曹興誠今日與導演林正盛、演員楊烈等人共同舉行記者會。曹直指，國民黨立委配合共產黨在摧毀台灣的程序正義，如果不把這些立委罷掉，他們還會繼續破壞台灣社會的良善基礎，這種是組織性、集體性犯罪，必須全部罷免。

反共護台志工聯盟今日舉行「善惡對決．掃除黑暗－726全民罷免護台灣」記者會，邀請楊烈、林正盛、馮賢賢等影視文化界人士，以及前台中縣長廖永來、前立委李明憲、綠色和平電台董事長陳雨鑫、「閩南狼」陳柏源等人支持大罷免。

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曹興誠表示，大罷免一路走到今天，現在面臨一個非常核心的議題，他要和中間選民、經濟選民、知識選民呼籲，大家要了解「程序正義」4個字非常重要。

曹興誠指出，台灣是講程序正義的社會，你看中國外交部長、國防部長可以一夕之間消失，看不到任何答辯機會，可見中國是一個沒有程序正義，更沒有人權的社會，所以維護程序正義非常重要。

曹興誠進一步說，程序正義是維持國家公信力、維持社會穩定、保障公平、實踐正義及維持良善不可或缺的基礎。現在的立法院完全沒有程序正義可言，藍白立委違反程序正義，以獨裁、暴力方式立法，摧毀台灣社會穩定良善的基礎。

「國民黨立委配合共產黨在摧毀台灣的程序正義！」曹痛批，這些藍委去北京拜見中共政協主席王滬寧回來後，立刻每個法案都這樣搞，用這種暴力的方式破壞台灣的程序正義，這就是中共指揮國民黨立委在做的事，這是台灣今天面臨的問題。

曹興誠直指，現在這些人完全不重視程序正義，想把中華民國所有東西都變假的，那就和中國共產黨沒有兩樣。希望台灣的中間選民、經濟選民、知識選民一定要出來同意罷免，如果再讓國民黨繼續搞下去，台灣真的會完蛋。

曹更說，中國為何要統一台灣，因為我們的自由，就是他們的威脅，所以我們今天要反共，要維持程序正義。如果不把藍營立委罷免掉，他們會繼續破壞台灣社會的良善基礎，這是組織性犯罪、集體性犯罪，必須要全部罷免掉。

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