趙少康「票投大罷免全民上戰場」范世平：邏輯錯亂還替中國恐嚇台灣

國家安全研究學會理事長范世平。（資料照）

2025/07/21 14:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前中廣董事長趙少康日前參與「反罷免」造勢時喊出「票投大罷免、全民上戰場」的口號，政治評論員范世平批評此一說法邏輯混亂，質疑趙少康此發言在幫中國恐嚇台灣人，讓台灣人不敢參加「大罷免」，同時也點出多位藍委在罷免說明會期間的爭議發言。

范世平昨（20）日在臉書發文表示，趙少康先前在台中聲援國民黨6位遭罷免立委時，高喊「票投大罷免，全民上戰場」，讓他不禁質疑這句話的邏輯在哪，難道只是因為之前藍營的人說「票投民進黨，全民上戰場」，所以現在就把前一句改成「票投大罷免」？

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范世平指出，趙少康所謂的「全民上戰場」就指中國將武力犯台，讓台灣成為戰場，「奇怪了，『大罷免』是台灣人自己的事，與中國有什麼關係？中國以此理由武力統一台灣，有何正當性？國際能接受？如果一句口號根本邏輯不通，哪有什麼說服力？」

他也提到，中國國台辦發言人朱鳳蓮日前曾批評「大罷免」是強化台灣「綠色恐怖」，讓「綠色獨裁」帶來寒蟬效應，呼籲台灣民眾應對民進黨「政治操弄」有所警覺。范世平質疑，趙少康的言論是否在幫中國恐嚇台灣人，讓台灣人不敢參加「大罷免」？若真如此，恐怕會適得其反，因為這次「大罷免」的口號就是「反共保台」，結果他卻與中國同聲一氣，讓台灣人更憤怒，根本是對「大罷免」加油添火。

范世平也批評，趙少康作為「反罷免」的領導人，呼籲大家一定要在7月26日投下「反罷免票」，而且舉辦多起大型造勢活動，先前卻被爆料擬於罷免日赴東非觀看動物大遷徙，引發爭議。雖然趙已於18日宣布取消行程，但外界普遍認為其態度消極，「他與藍營一再誤判情勢，進退失據，『反罷免』缺乏戰略與戰術，只能靠過去的組織動員。」

另外，范世平也點名多位國民黨立委在罷免說明會期間的爭議發言：新北市立委廖先翔稱「大陸籍醫師不是外國醫師」，引發是否開放中國醫師來台執業的質疑；台北市立委王鴻薇則在公開發言中稱呼「台灣是一個城市」，事後解釋為口誤，卻仍遭外界質疑有矮化台灣之虞。

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