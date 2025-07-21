罷羅廷瑋結合友軍決戰黃金週 罷團駁：公民行動非側翼

「敲羅行動」罷團今天結合志工、公民團體和民代，強調罷免是公民行動，絕非是綠營側翼。（記者陳建志攝）

2025/07/21 13:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中第6選區罷免進入最後1週，「敲羅行動」罷團今天號召罷免行動志工、公民團體、友善連署店家與民代舉辦「罷團大團結 × 民間友軍齊集結」記者會，展現民間團結力量，對於羅廷瑋昨天在罷免說明會將罷免行動抹黑是民進黨主導，志工駁斥這是公民行動，絕非是綠營側翼。

敲羅行動發言人小陳表示，羅廷瑋昨天在罷免說明會上，除一貫「問A答B」閃躲公民質疑，還刻意將罷免行動抹黑為民進黨主導，強調從去年5月到現在，罷免行動是由各行各業一般民眾主動集結，靠著一間間友善店家、連署站、志工的力量，才能走到今天，絕對不是綠營側翼，會用公民力量完成這場公民運動，呼籲7月26日投下同意罷免票。

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好民文化行動協會副理事長林芳如則指出，從去年的青鳥行動到今年的罷免行動，始終是「溫柔的公民行動」，並非惡意罷免或無差別報復。國民黨沒有守護台灣民主，從刪潛艦預算到凍結各項經費，是公民團體必須站出來行使罷免權的原因。

她提到，昨天風雨中近3千人走上街頭，沒有任何動員，全都是自主參與，「這就是台灣民主韌性的展現」。並質疑：「羅廷瑋說自己是為孩子著想的父親，但你找黃國昌掃街，黃國昌的好友是館長、而館長天天爆粗口，請問你們是不是同樣一群人？」

來自南區工學里連署站站長遊牧人也表示，去年看到立院衝突沈柏洋被推下台送醫，讓他決定挺身而出參與罷免行動，痛批台中市長盧秀燕「說一套、做一套」，面對民眾提問卻要民眾「去南部救災」，說不要搞政治，但實際上卻不斷護航她的台中立委三寶。

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