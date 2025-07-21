柯文哲收投票通知單被指黑色幽默 簡舒培諷黃國昌「卡提諾法學院」再發威

簡舒培說，柯文哲沒有被褫奪公權，當然可以投票，嘲諷黃國昌是「卡提諾法學院」再發威。（記者何玉華攝）

2025/07/21 13:14

〔記者何玉華／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案被羈押在新北市土城看守所，民眾黨主席黃國昌今（21）在臉書貼出台北市選舉委員會寄給柯文哲的羅智強罷免案投票通知單，指這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！」民進黨台北市議員簡舒培指黃國昌罷免沒力了，用胡言亂語來情緒動員，嘲諷他的博士學位怎麼來的？難道是「卡提諾法學院」再發威？

黃國昌在臉書貼文說，賴政府將由民進黨所發動大惡霸的投票通知單，寄給了目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席。這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！

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簡舒培表示，黃國昌想當反罷免先鋒，但多次參加國民黨活動似乎都無法將「小草」動員出來，連20日的造勢活動，都要拿柯文哲去年的話來念，顯示黃國昌當不起民眾黨主席，反罷免也沒力，只好用胡言亂語來做情緒動員，導致支持者做出違法的事，「其心可議」。

簡舒培說，柯文哲沒有被判刑、沒有被褫奪公權，只是因為同案最重要的人物「橘子」還沒有到案，檢方擔心串證而羈押，當然可以收到投票通知書；黃國昌是博士，「內行的，怎可能不知道」，只是想用情緒動員支持者，營造民進黨、中央政府修理民眾黨，這是完全不對的。

簡舒培進一步表示，寄發選舉通知書的是台北市選委會，是由國民黨籍台北市長蔣萬安的秘書長擔任主委的選委會，「黃國昌是在羞辱蔣萬安嗎?」

台北市選委會表示，依選罷法規定，中華民國國民年滿20歲，在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為該選舉區選舉人（年齡及居住期間之計算以戶籍登記資料為依據）。凡符合資格者，戶所都會依規定列入投票人名冊並印製投票通知單，再交由區公所遞送至家戶，舉凡歷年各種選舉都是依選罷法規定作業。

黃國昌今在臉書貼出給柯文哲的投票通知單，說這是哪門子的黑色幽默?（取自黃國昌臉書）

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