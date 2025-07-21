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    林右昌批盧秀燕險爆粗口「急了」 侯友宜：民進黨緊張才攻擊縣市長

    對於民進黨秘書長林右昌指台中市長盧秀燕有損形象，新北市長侯友宜（中）表示，民進黨對於反罷免很緊張，才會口不擇言攻擊縣市首長。（記者賴筱桐攝）

    對於民進黨秘書長林右昌指台中市長盧秀燕有損形象，新北市長侯友宜（中）表示，民進黨對於反罷免很緊張，才會口不擇言攻擊縣市首長。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/21 13:12

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台中市長盧秀燕近來積極為面臨罷免的國民黨立委站台，日前當街反嗆民眾、差點爆粗口，民進黨秘書長林右昌昨（20日）表示，盧秀燕應該是「急了」，「對她過去媽媽的形象有滿大的傷害」。對此，新北市長侯友宜今天表示，民進黨對這次反罷免很緊張，才會口不擇言攻擊縣市首長。

    侯友宜今天出席捷運土城樹林站聯合開發案簽約儀式，受訪時被問到林右昌指盧秀燕損及形象的看法。

    侯友宜說，民進黨對於這次反罷免很緊張，所以才會口不擇言，去攻擊縣市首長，民生經濟議題是人民關心的，國民黨以民生經濟為主，訴求支持優質立委，民進黨有夠緊張，才會做出這樣的舉動。

    距離罷免投票日僅剩下5天，是否有催票策略？侯友宜表示，726要讓所有人民知道，這場戰役非常重要，攸關自由正義與下一代的未來，大家要記得出來投反罷免的票，就是「不同意罷免」，他不希望一黨獨大，不希望對的事情變成不對，所以大家要有公平正義和是非，號召大家一起站出來反惡罷。

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